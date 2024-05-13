Şamil Tayyar 'kamuda tasarruf'u değerlendirdi: Sandıktan alınan mesaj ulaşmış 

13 May 2024 21:21 - Güncelleme : 13 May 2024 22:09

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni TGRT Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Şamil Tayyar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Burada esas olan şey bir niyet beyanıdır. Sandıktan çıkan mesajın doğru algılandığını ve bir şeyler yapılmaya çalışıldığını algılıyoruz. Ortaya konulan tedbirler bugün açıklananlarla sınırlı değil. Hepsi devreye girdiğinde maksat hasıl olabilir. Bugün açıklanan tedbirlerde milleti rahatsız eden görgüsüzlüğün ortadan kalkması açısından, toplumsal tahribatın giderilmesi açısından katkı olur diye düşünüyorum. Harcamalarda kısıtlamaya gidilmesi için sandıktan düşük oy almaya gerek yoktu. Böyle bir tedbir almak için sandıkta dayak mı yemek gerekiyordu. Bugün açıklananlar olması gerekenlerdir.

Milletvekili maaşına gelene kadar 33 ayrı kademede çok daha yüksem maaşlar var. Bunlar hiç konuşulmaz. Milletvekilinin maaşı dışında kamuya yüklediği hiç masrafı yok. Bütün kavga ve tartışma bunun üzerinden yürüyor. Bu medyanın ve vatandaşın hoşuna giden bir konu.

"GEÇ DEĞİŞİM, DEĞİŞİM DEĞİLDİR"

Toplumda değişim talebi var, ben şu ana kadar değişim görmedim. Ben değişim talebi de görmedim. Toplumun değişim talebine hızlı cevap vermezseniz daha sonra yapacağınız değişiklikler, değişim bağlamında değerlendirilmez. Gecikmeli değişim, değişim sayılmaz.

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