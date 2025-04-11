Şamil Tayyar: Özgür Özel CHP’nin B planıdır!

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında, gazeteci yazarlar Şamil Tayyar, Cem Küçük ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Şamil Tayyar, programda yaptığı değerlendirmede, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ihtimalinin ilk seçim için kapandığını öne sürdü. Tayyar, İmamoğlu rüzgarı dinene kadar Özgür Özel'in kendi pozisyonunu güçlendireceğini ve CHP tabanında güçlü bir destek topladığını ifade etti. Ayrıca, Özgür Özel'in CHP'nin "B planı" olduğunu iddia eden Tayyar, Mansur Yavaş'ın ise kendi siyasi yolunu çizmeye başladığını belirtti.

https://x.com/tgrthabertv/status/1910772908915294409

“ÖZGÜR ÖZEL CHP’NİN B PLANIDIR”

Tayyar, “İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı, ilk seçim için kapandı. İmamoğlu rüzgarı sönene kadar Özgür Özel yelkenlerini şişirecek. Özgür Özel CHP tabanından güçlü bir kredi topladı. Özgür Özel CHP’nin B planıdır. Mansur Yavaş kendi yolunu oluşturmaya yöneldi. İmamoğlu CHP için yük haline gelirse, Özel kurtulmanın yollarını arayacaktır.” diye konuştu.

Şamil Tayyar, İmamoğlu'nun CHP için bir yük haline gelmesi durumunda, Özgür Özel'in bu durumdan kurtulmanın yollarını arayacağını da sözlerine ekledi.

KÜÇÜK: BU KADAR İDDİA VAR YALANLAYABİLİYOR MUSUNUZ?

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ise programda, seküler kesimin kendi içinde "cemaatleri" olduğunu iddia etti. Ayrıca, MASAK raporlarının ortada olduğunu söyleyen Cem Küçük, İSTON, İSFALT, İSPARK ve İSTAÇ ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktardı. Küçük, ortaya atılan iddiaların yalanlanıp yalanlanamadığına dikkat çekti. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, “Seküler kesimin kendi cemaatleri var. Bunlar sadece görünenler, teröre girmiyorum bile. MASAK raporları ortada, neyi nasıl kapatacaklar? Bu kadar iddia var yalanlayabiliyor musunuz? İSTON, İSFALT, İSPARK VE İSTAÇ’la ilgili çalışmalar da devam ediyor.” şeklinde konuştu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise CHP lideri Özgür Özel'in 'hazinedeki altınları halka dağıtacağız' sözlerini hatırlatarak, "Siyaset üretemeyince, çözüm önerisi konulamayınca sert üsluba yöneldiler." dedi.