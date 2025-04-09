Şamil Tayyar: Özgür Özel cumhurbaşkanlığı adayı yolunu inşa ediyor

Gazeteci ve yazar Şamil Tayyar, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir "hikaye" yazmaya çalıştığını ve mağduriyet algısı üzerinden ilerlediğini söyledi. Tayyar, “Özgür Özel kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunu açacak bir hikaye yazmak istiyor” dedi.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında, gündemdeki son gelişmeler değerlendirildi. Programa konuk olan gazeteci ve yazar Şamil Tayyar, CHP lideri Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik davayı "darbe" olarak nitelendirmesini eleştirdi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1910046412110262516

“YENİ BİR YOL İNŞA EDİYOR”

Tayyar, "Özgür Özel kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunu açacak bir hikaye yazmak istiyor. Özgür Özel bir mağduriyet algısı oluşturmaya çalışıyor. İmamoğlu'na yönelik operasyonu darbe olarak tarif ediyor ve onun üzerinden yürümeye çalışıyor. Kendince bir hikaye yazıyor. İmamoğlu’nu da Silivri’de unutmuş durumdalar. Zaman içerisinde aradaki mesafenin açılacağını düşünüyorum. Özgür Özel bu rüzgarı besleyen ana damarlardan birinin Silivri olduğunu düşündüğü için kuşkusuz orayı ara ara hatırlatacaktır. Kendisine de yeni bir yol inşa ediyor. Bu yolun inşasında da darbe retoriğini kullanıyor, kendince öyle bir strateji belirlemiş” diye konuştu.

“İMAMOĞLU UNUTULDU”

Tayyar, CHP içinde İmamoğlu'nun zamanla unutulacağını iddia ederek, Özgür Özel'in CHP'yi eski "standart çizgiye" çektiğini ve polemiklerle gündemde kalmaya çalıştığını savundu. Tayyar, bu stratejinin ne CHP'yi ne de Özgür Özel'i büyüteceğini düşündüğünü dile getirdi.

“Özgür Özel'in CHP'yi eski standart çizgiye çektiğini, polemiklerle de kendini gündemde tutmaya çalıştığını düşünüyorum” diyen Tayyar, “Bu CHP'yi ve Özgür Özel'i büyütmez” değerlendirmesini yaptı.