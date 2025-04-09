Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Şamil Tayyar: Özgür Özel cumhurbaşkanlığı adayı yolunu inşa ediyor

Gazeteci ve yazar Şamil Tayyar, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir "hikaye" yazmaya çalıştığını ve mağduriyet algısı üzerinden ilerlediğini söyledi. Tayyar, “Özgür Özel kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunu açacak bir hikaye yazmak istiyor” dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 23:12

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında, gündemdeki son gelişmeler değerlendirildi. Programa konuk olan gazeteci ve yazar Şamil Tayyar, CHP lideri Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik davayı "darbe" olarak nitelendirmesini eleştirdi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1910046412110262516

“YENİ BİR YOL İNŞA EDİYOR”

Tayyar, "Özgür Özel kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunu açacak bir hikaye yazmak istiyor. Özgür Özel bir mağduriyet algısı oluşturmaya çalışıyor. İmamoğlu'na yönelik operasyonu darbe olarak tarif ediyor ve onun üzerinden yürümeye çalışıyor. Kendince bir hikaye yazıyor. İmamoğlu’nu da Silivri’de unutmuş durumdalar. Zaman içerisinde aradaki mesafenin açılacağını düşünüyorum. Özgür Özel bu rüzgarı besleyen ana damarlardan birinin Silivri olduğunu düşündüğü için kuşkusuz orayı ara ara hatırlatacaktır. Kendisine de yeni bir yol inşa ediyor. Bu yolun inşasında da darbe retoriğini kullanıyor, kendince öyle bir strateji belirlemiş” diye konuştu.

Şamil Tayyar: Özgür Özel cumhurbaşkanlığı adayı yolunu inşa ediyor

“İMAMOĞLU UNUTULDU”

Tayyar, CHP içinde İmamoğlu'nun zamanla unutulacağını iddia ederek, Özgür Özel'in CHP'yi eski "standart çizgiye" çektiğini ve polemiklerle gündemde kalmaya çalıştığını savundu. Tayyar, bu stratejinin ne CHP'yi ne de Özgür Özel'i büyüteceğini düşündüğünü dile getirdi.

“Özgür Özel'in CHP'yi eski standart çizgiye çektiğini, polemiklerle de kendini gündemde tutmaya çalıştığını düşünüyorum” diyen Tayyar, “Bu CHP'yi ve Özgür Özel'i büyütmez” değerlendirmesini yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zehir zemberek sözler! 'Dananın kuyruğu o zaman kopacak'
CHP'de fırtına dinmiyor! Özgür Özel'in seçildiği kongreye itiraz başvurusu

Sıkça Sorulan Sorular

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?
Özgür Özel, Türk siyasetçi, eczacı ve 8 Kasım 2023'ten bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideridir. 2011'den beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Manisa milletvekilidir. Ayrıca 25 Ocak 2023'ten beri Sosyalist Enternasyonal'in başkan yardımcısıdır.
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.