Şamil Tayyar'dan canlı yayında çarpıcı sözler: Böyle giderse erken seçim olur!

07 Kasım 2024 00:30 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 00:43

Gazeteci ve yazar Şamil Tayyar, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik 'Tecriti kalksın, Meclis'te terörün bittiğini açıklasın' sözlerini ve daha sonra peşinden gelen kayyum atamalarını değerlendirdi. AK Parti ve MHP arasında kesin bir görüş ayrılığı olduğunu ifade eden Tayyar, mevcut durumun devam etmesi durumunda erken seçimin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Gazeteci ve yazar Şamil Tayyar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin çıkışıyla gündeme gelen PKK​ elebaşı Öcalan'ın tecritinin kaldırılması ve CHP'li ve DEM Parti'li belediyelere atanan kayyumlar hakkında konuştu.

"İKİ LİDER ARASINDA GÖRÜŞME OLMAMIŞ"

TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan Tayyar, iki liderin ortak bir fikirde buluşması gerektiğini ve son kararın topluma açıklanması gerektiğini ifade etti. AK Parti'li ve MHP'li yöneticilerin süreç hakkında demeç veremediğine dikkat çeken Tayyar, "Devlet Bey'in çıkışından anlıyoruz ki iki lider bunu konuşmamış. İki lider arasında ortak bir görüşme olmamış." dedi.

ŞAMİL TAYYAR: ERKEN SEÇİM OLABİLİR

Mevcut ayrımın devam etmesi halinde erken seçimin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Tayyar, "Bu derin görüş ayrılığı bizi erken seçime götürebilir." dedi.

Şamil Tatar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Benim tavsiyem odur ki; iki lider bir araya gelsin ve son durumu konuşsun. Diğer türlü baktığımızda bir taraf 'Öcalan çıksın Meclis'te konuşsun' diğer taraf ise 'kayyum politikasına devam' diyor. Kayyum politikası ile Öcalan politikası arasında paradoksu topluma izah etmekte zorlanılıyor. AK Parti'den ulaşılan herhangi bir isim size bir şey anlatamaz.

Bunun topluma izah edilmesi lazım. MHP ve AK Parti yöneticiler bir şey diyemiyorlar. Bir görüş ayrılığı olduğu kesin. Devlet Bey'in çıkışından anlıyoruz ki iki lider bunu konuşmamış. İki lider arasında ortak bir görüşme olmamış. Bu derin görüş ayrılığı bizi erken seçime götürebilir."