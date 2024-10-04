Şamil Tayyar’dan Mehmet Şimşek’e borsa çağrısı: İyi şeyler olmuyor, el atın!

04 Ekim 2024 11:10 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 11:20

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Borsa'daki karışıklık sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e çağrıda bulundu. Şimşek'in pozitif işler yaptığını belirten Tayyar, ''Borsa'da iyi şeyler olmuyor'' dedi. Şamil Tayyar, küçük yatırımcılarla ilgili Mehmet Şimşek'e ''Borsa'ya el atın'' diye seslendi.

Borsa'da farklı stratejilerle yatırım yaparak risk oluşturan spekülatörler piyasada karışıklığa sebep oldu. AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sosyal medyadan seslendi. Şamil Tayyar, Borsa İstanbul için Mehmet Şimşek’e çağrı yaparak spekülasyon yapanlara karşı önlem alınmasını istedi.

Mehmet Şimşek'le Gaziantep'te siyaset yaptıklarını anımsatan ve iyi tanıdığını belirten Tayyar, "Sayın bakanım, lütfen şu borsaya bir el atın. Küçük yatırımcıyı ‘sıfır faizli halk kredisi kaynağı’ olan gören spekülatörlerin tezgahını bozun. Borsada iyi şeyler olmuyor" ifadelerini kullandı.

''ÇOK POZİTİF İŞLER YAPTI''

Şamil Tayyar, "Mehmet Şimşek bakanı iyi tanırım, Gaziantep’te birlikte siyaset yaptık. Ekonominin direksiyonuna geçtikten sonra çok pozitif işler yaptı, kur koruma garabetine son verdi her şeyden önce. Ciddi mesafe alındı. Uyguladığı ekonomi politikalarına yönelik en büyük eleştirim, özellikle sosyal yönünün zayıf olmasıdır.'' ifadelerini kullandı.

Şimşek ile ilgili başka eleştirilerin olduğunu belirten Tayyar, ''Şunu söyleyim; devasa bütçe yönetip adını akçalı, kirli ilişkilerden uzak tutmayı başarmış namuslu siyasetçilerdendir. Aslında klasik manada siyasetçi bile sayılmaz, teknokrat yönü daha ön plandadır. Ahlaklıdır, dürüsttür. Biliyoruz ki iyi olmak yetmez, kötüden de uzak durmak gerekir. Hal, sirayet eder.'' dedi.

''BORSA'DA İYİ ŞEYLER OLMUYOR''

Şamil Tayyar, Mehmet Şimşek'e ''Sayın bakanım, lütfen şu borsaya bir el atın. Küçük yatırımcıyı ‘sıfır faizli halk kredisi kaynağı’ olan gören spekülatörlerin tezgahını bozun. Borsada iyi şeyler olmuyor." diye seslendi.