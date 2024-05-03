Şamil Tayyar'dan TGRT Haber'de önemli açıklamalar

03 May 2024 21:16 - Güncelleme : 03 May 2024 22:58

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'le görüşmesini olumlu bulduğunu söyleyen Tayyar, bu görüşmeden İBB Başkanı İmamoğlu çevresini rahatsız olduğunu belirtti.

"KAVGA VEYA SORUN GÖRMÜYORUM"

Tayyar'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"AK Parti tarafından görüşmeden rahatsız olan yok. Parlamentoda yeni Anayasa çalışmalarına katkı sunarlarsa memnun kalırız. Cumhur İttifakı'nın geleceğine ilişkin bir sorun yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'yi devre dışı bırakarak adım atmaz. Özgür Özel genel başkan ama ben lider olduğu kanaatinde değilim. Özel’in popülerliği İmamoğlu’nun gerisinde değil.

Özgür Özel’le İmamoğlu arasında bir kavga veya sorun görmüyorum. İmamoğlu’na yakın yazarlar görüşmeden rahatsız değiller ama uyarı olarak eleştirmişler. Özgür Bey son seçimlerde yüzde 37,5 oy aldığı için güçlü, güç halktan alınır. İyi niyetli bir irade beyanı var, umarım devam eder. Sert kutuplaşmanın sonuçlarını hep beraber yaşadık."

Tayyar, yetki paylaşımı yapıldığında AK Parti'de sorunların büyük bir kısmının ortadan kalkacağını ifade etti.