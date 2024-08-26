Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin kalp krizi geçirdi: İşte sağlık durumu

26 Ağustos 2024 16:31 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 16:52

İstanbul'un Sancaktepe İlçe Belediye Başkanı Alper Yeğin, cumartesi günü kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Kalp krizinin ardından Ataşehir'de bir özel hastaneye kaldırılan Yeğin'in tedavisine devam edildiği bildirildi.

ALPER YEĞİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Alper Yeğin'in kalp krizi geçirdiğinin duyulmasının ardından vatandaşlar sağlık durumu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki hastaneye kaldırılan Alper Yeğin'in sağlık durumu nasıl?

Yapılan tetkikler ve anjiyo işlemi sonucunda bir damarına stent takılan Yeğin'in kontrol amaçlı doktor gözetiminde tutulduğu öğrenildi.

ALPER YEĞİN KİMDİR?

sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 1984 yılında Sancaktepe'de doğdu. Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olan Yeğin, 2014-2019 yılları arasında Sancaktepe Belediyesi'nde CHP Meclis üyesi olarak görev yaptı.

2015-2019 yılları arasında iki dönem CHP Sancaktepe ilçe başkanlığını da yürüten Yeğin, İSTAÇ AŞ ve Metro AŞ'de üst düzey yönetici pozisyonlarında da çalıştı. Yeğin, evli ve üç çocuk babasıdır.