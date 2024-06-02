Sandıklar açıldı oy sayımı işlemleri başladı! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim heyecanı

02 Haziran 2024 18:00 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 19:06

Seçimlerin yapıldığı 31 Mart'ta çıkan sonuçlara yapılan itirazların değerlendirilerek yeniden seçim kararı verilen 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçimler için vatandaşlar sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulunun, seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde ve Sivas'ın Güneykaya beldesinde oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği için kullanılan oyların sayımına başlandı.

GÜNEYKAYA'DA BAŞKAN BELLİ OLDU

Seçimlerin yenilendiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi tamamlandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi sona erdi.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesinde iptal edilen 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası bugün yinelenen seçimde AK Parti’nin adayı Hüsiyen Kırışkuzu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri olaylı geçmişti. Muhtarlık seçimi nedeniyle Güneykaya Anadolu Lisesi’nde yaşanan kavgada yaralananlar olurken, bir seçim sandığı kırılarak oy pusulaları parçalanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu, geçtiğimiz 31 Mart’ta yaşanan olaylar nedeniyle beldedeki seçimi iptal ederek, 2 Haziran’da seçimin yenilenmesine karar vermişti.

Güneykayalı seçmenler bugün yeniden sandık başına gitti. Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlık seçimi için oy kullanıldı. Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla sorunsuz şekilde başlayarak, saat 17.00’de son buldu. 5 sandıkta bin 140 seçmenin oy kullandığı seçimde AK Parti’nin adayı Hüseyin Kırışkuzu, kesin olmayan sonuçlara göre aldığı 556 oyla belde belediye başkanı seçildi.

AKPAZAR'DA BAŞKAN BELLİ OLDU

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde yenilenen seçimi, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin adayı Ali Aydın kazandı.

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde 31 Mart'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verilmişti. Bin 700 seçmenin bulunduğu beldede bugün kayıtlı seçmenlerden bin 300'ü sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin adayı Ali Aydın 644 oy alırken, CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 422, DEM Parti’nin adayı Orhan Çelebi ise 220 oy aldı.

Akpazar beldesinde AK Parti, 31 Mart’taki seçimlerde sandık görevlilerince bazı seçmenlere belediye başkanlığı pusulası verilmediği iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etmişti.

YAYLAÖNÜ KÖYÜ MUHTARI BELLİ OLDU

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Yaylaönü köyünde 31 Mart'ta muhtarlık seçiminde Yakup Toprak ile Hasan Asan'ın yarıştığı seçimi Hasan Asan kazanmıştı. Köyde iki dönem muhtarlık yapan Yakup Toprak, Hasan Asan'ın sicil kaydı sorunu olduğu gerekçesi ile seçimlerin iptali için başvuruda bulunmuştu. Hasan Asan da Yakup Toprak'ı aynı konu üzerine şikayet etmişti. İlçe Seçim Kurulu tarafından iki adayın da muhtarlık yapamayacağına ve 2 Haziran tarihinde Yaylaönü köyünde yeniden seçim yapılmasına karar verilmişti. Fıkra gibi muhtarlık hikayesi bugün yenilenen seçimle neticelendi. İki adayın olduğu muhtarlık seçimlerinde M

HİLVAN'DA OY SAYIMI

Hilvan'da saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.

İlçede kayıtlı 27 bin 686 seçmenin oy vermesi için kurulan 125 sandık açıldı ve görevliler oy sayımına başladı.

YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, Hilvan ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

PINARBAŞI'NDA OY SAYIMI

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy kullanma işlemi tamamlandı.

Pınarbaşı ilçesinde vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

Sandık görevlilerinden zarf ve pusulalarını alan seçmenler, oylarını kullandıktan sonra imza atarak oy verme işlemini tamamladı.

İlçede saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Sandık görevlileri, oy verme saatinin sona ermesinin ardından oy pusulalarının sayımına başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.

BÜYÜKKARIŞTIRAN'DA SEÇİM

Seçimlerin yenilendiği Büyükkarıştıran'da oy kullanma işlemi sona erdi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde, belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi.

Üç okuldaki 16 sandıkta 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.

Oy verme işleminin ardından YSK görevlilerince sandıklar açıldı. Ardından görevliler tarafından oyların sayımına geçildi.

Seçimde 6 parti adayı yarıştı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almış, kısıtlı 2 kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.

GÜZELYURT'TA SEÇİM

Seçimlerin yenilendiği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ve Sağlık beldesinde oy verme işlemi tamamlandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ve Sağlık beldesinde oy verme işlemi sona erdi.

Güzelyurt ilçesinde, YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı seçimi yeniden yapıldı.

Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla tamamlandı.

İlçede, 2 bin 32 seçmenin oy vermesi için kurulan 9 sandıkta görevliler, oy sayımına başladı.

Polis ekipleri de okulların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Merkeze bağlı Sağlık beldesinde ise 8 sandıkta 1799 seçmen oy kullandı. Burada da oy sayımına başlandı.

Güzelyurt ilçesinde AK Parti, 31 Mart’taki seçimlerde "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etmişti.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN HATASI YÜZÜNDEN UMURBEY'DE SEÇİM YENİLENDİ: MUHTAR BELLİ OLDU

Edirne’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde sayılmayan oyların temizlik görevlisi tarafından çöpe atılması nedeniyle yenilenen muhtarlık seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre eski muhtar kazandı.

Edirne’de 31 Mart Pazar günü düzenlenen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Umurbey Mahalle Muhtarlığı adaylarının oy pusulalarının iddiaya göre temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atılması sonucu mahalle muhtarı belirlenememişti. Seçimlerin 2 Haziran Pazar günü yenilenmesine karar verilmişti. Bugün mahallede sabah erken saatlerde başlayan oy verme işlemi, saatlerin 17.00’ı göstermesiyle sona erdi. Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan 6 sandık açılarak, oy sayımına başlandı. 4 adayın katıldığı muhtarlık seçimini, 326 oyunu alan eski muhtar Turhan Özgünden kazandı.

YSK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimlerle ilgili, "Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazlar sonucunda seçimlerin yenilenmesine karar verilen 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi sürüyor.

YSK Başkanı Yener, YSK önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin sorunsuz olarak devam ettiğini bildirdi ve bu şekilde devam etmesini temenni etti.

Yener, saat 17.00 itibarıyla sandıkların açılacağını anımsatarak, "21.00'den önce yayın yasağının kaldırıp kaldırılmayacağına kurul olarak karar verip sizlere duyuracağız. Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor." diye konuştu.