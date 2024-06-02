Şanlıurfa Hilvan’da oy sayımı başladı!

02 Haziran 2024 19:25 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 19:28

Doğum oranlarının en düşük olduğu 3 pilot ilde çalışma başlıyor! Erdoğan "Felaket" demişti

Doğum oranlarının en düşük olduğu 3 pilot ilde çalışma başlıyor! Erdoğan "Felaket" demişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Biri seyyar olmak üzere 125 sandıkta oy kullanıldı.

OY SAYIMI BAŞLADI

Toplam 27 bin 686 seçmenin olduğu ilçede iki mahallede muhtarlık seçimleri de yenilendi. Saatler 17.00’ı gösterdikten sonra oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıktaki zarflar açan görevliler, oy sayımına başladı.