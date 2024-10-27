Şanlıurfa'da barış günü! Devlet araya girdi 6 yıllık kan davası bitti

27 Ekim 2024 17:05 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 17:08

Şanlıurfa'da Şenyaşar ve Yıldız ailelerinin arasındaki husumete, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti ve DEM Partililerin de aralarında bulunduğu davetlilerin katıldığı barış yemeğinde dualar edilerek son verildi.

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Türkiye'de barış​ rüzgarları esmeye devam ediyor. Bu kapsamda Şanlıurfa​'nın DEM Parti​ ve AK Partili iki ailesinin husumeti bitti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​, AK Parti​ ve DEM Partililerin de aralarında bulunduğu birçok davetli barış yemeğinde buluştu.

DUALARLA BARIŞTILAR

Yılmaz'ın iki yanına geçen bir önceki dönem AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar aileleri adına dualar eşliğinde barıştı.

DEM PARTİ VE AK PARTİ TEMSİLCİLERİ KATILDI

ANKA'nın haberine göre: Yemeğe, daha önce barışın temellerinin atıldığı dönemde aileleri ziyaret eden AK Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk Suruç, DEM Partili Mithat Sancar da katıldı.