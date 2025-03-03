İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker CHP'ye katılıyor: Erdoğan'a oy verdiğini söylemişti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından zor günler geçiren İyi Parti'de adeta istifa depremleri yaşandı. Toplu istifaların ardından genel başkan Meral Akşener istifa etti, yerine Müsavat Dervişoğlu geldi.

O dönem partiden istifa eden isimlerden birisi de Ankara Milletvekili Adnan Beker'di.

"İyi Parti çatısı altında ülkeye daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğü için istifa ettiğini" ifade eden Beker, CHP rozeti takmaya hazırlanıyor.

ROZETİNİ ÖZGÜR ÖZEL TAKACAK

Habertürk'ün aktardığına göre, İyi Parti'den 16 Kasım 2023 tarihinde istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, salı günü CHP'ye katılacak. Beker'e rozetini, CHP'nin salı günü yapılacak grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A OY VERDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Adnan Beker, 2023 yılında tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini söylemişti.

Beker, o dönem şöyle konuşmuştu:

"Seçimin kaybedildiği gece oradaydım. Herkes oradaydı. Bütün genel başkan yardımcıları filan. Cenaze evi gibiydi, herkes çok üzgündü. Meral Hanım'ın da morali çok bozuktu. Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim, başka bir aday yok ki. Bunlar bizim Pursaklar Belediyesi'ni yönetemezdi, ne anlatıyorsunuz ya! Tayyip Bey'den başka aday yoktu ki, kime verelim?"