Şehzadeler Belediye Başkanı Özgür Özel ile yasak aşk iddiasını yalanladı! 'İftiraya uğradım'

04 Ekim 2024 20:43 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 20:45

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Özgür Özel ile arasında bir ilişki olduğu iddialarını yalanladı. Durbay, söz konusu iddiaları ortaya atanlardan hukuk önünde hesap soracağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ilişki yaşadığı iddiası ortaya atıldı.

İddianın ardından Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Açıklamasını, "Bu açıklama kendim, ailem, partim ve vicdan sahibi tüm insanlar için." başlığıyla paylaşan Durbay, Özgür Özel ile bir ilişkisi olduğu ve bir bebek aldırdığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

"İFTİRAYA UĞRADIM: HESABINI SORACAĞIM"

Kanser tedavisi gördüğünü belirten Durbay, "İftiraya uğradım. Tüm yalanların hesabını mahkemede soracağım" dedi.

"İpe sapa gelmez baştan sona bir yalan dolaşıma sokularak ben ve ailem ve Genel Başkanımız iftiraya uğradı." diyen Durbay, yüzlerce kişiyi mahkemeye verdiğini söyledi.

Durbay ayrıca "Bu saatten sonra hiç bir özrü kabul etmiyorum. Bu iftirayı atanlar mahkum olacaktır." dedi.

"KOLON KANSERİ OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ifadeleri şu şekilde:

2 Ağustos günü 2008 yılından beri yaşadığım bir bağırsak rahatsızlığı nedeniyle İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Doçent Doktor Tayfun Bişgin tarafından yapılan bir bağırsak operasyonu geçirdim. Operasyondan sonra yaşadığım sıkıntılardan kurtuldum. Görevimin başına eskisinden daha iyi bir şekilde döndüm. Fakat geçtiğimiz ay 4 Eylül günü, gelen patoloji raporunda kolon kanseri olduğumu öğrendim. Gerek ameliyatın gerek ameliyat sonrası sağlık durumumun iyi olması nedeniyle sonuç ne benim ne de doktorlarımın beklediği bir şey değildi. Zira az önce de belirttiğim gibi doktorumun da oluruyla, son derece sağlıklı bir şekilde şikayetim olmadan görevime başlamıştım.

"AÇIKLAMA YAPMAYI KIZ KARDEŞİMİN DOĞUMU YÜZÜNDEN ERTELEMİŞTİM"

Teşhis sonrası, tüm uzman kadrolarla hem görevimi en güçlü şekilde devam ettirmek hem de en iyi tedaviyi alabilmek adına değerlendirmelerde bulunduk. Tüm süreci şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyordum. Fakat kız kardeşim riskli bir hamilelik geçirdiği ve erken doğum riski olması nedeniyle açıklama yapmayı onun ve doğacak olan yeğenimin sağlığını etkilememesi adına ertelemiştim.

"ASLA AFFETMEYECEĞİM"

Bana alçakça iftiralar atanlar yüzünden Dün İzmir Medicana Hastanesi’nde ilk kemoterapimi alırken ailem bu haberler nedeniyle, apar topar İstanbul’a, kardeşimin yanına gidip durumu açıklamak zorunda kaldı. Kendi hastalığımı, karnı burnunda bebek bekleyen kardeşime kendim açıklayamadım. Kendisiyle konuşamadım. Bunun acısını da asla unutmayacağım. Asla affetmeyeceğim.

"BİR ALÇAK TARAFINDAN BEN, AİLEM VE GENEL BAŞKANIM HEDEF GÖSTERİLDİ"

Ameliyat olduğum günden bu yana organize olmuş, hazımsız bir grup tarafından planlı bir şekilde pek çok iftiraya ve yalana maruz kaldım. Geçtiğimiz gün ise bir alçak tarafından son derece çirkin, ipe sapa gelmez, baştan sona yalanlarla dolu bir yazı dolaşıma sokularak ben, ailem ve Sayın Genel Başkanım hedef gösterildi, iftiraya uğradım."