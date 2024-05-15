Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada sıcak gelişme
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı' gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması ertelendi.
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, konuşmalarında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı' gerekçesiyle yargılandığı davada sıcak gelişme yaşandı. Demirtaş'ın avukatının ek süre istemesi üzerine ertelendi.
Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 7 buçuk yıldır Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Selahattin Demirtaş katılmadı.
YENİ TARİH
Duruşma salonunda hazır bulunan Demirtaş'ın avukatı, müvekkilinin mütalaaya karşı savunma yapması için ek süre istedi. Talebi kabul eden hakim, duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.
Demirtaş'ın çeşitli mecralardaki konuşmalarında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle açılan 10 dava dosyası birleştirilmiş, dosyalardan 2'si itiraz üzerine ayrılarak İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.