Selahattin Demirtaş'tan tahliye talebi! Mahkeme kararını verdi

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklularının tahliye talebi, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, 11 Temmuz'da Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tahliyesi için mahkemeye resmi başvuruda bulunmuştu.

AİHM kararı ile hukuki dayanaktan yoksun olduğu tespit edilen dosyada, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınarak tüm arkadaşlarımız hakkında derhal tahliye kararı verilmelidir" denilmişti.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ KAÇ YIL HAPİS CEZASI ALDI?

6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin görülen davada Demirtaş için verilen ceza belli oldu. Demirtaş hakkında 42 yıl hapis cezası verildi.

Demirtaş'a 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yardım' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi, cezası 20 yıla indirildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Diyarbakır'da yaptığı konuşma da dosyada Demirtaş hakkında ayrıca 'suç işlemeye tahrik'ten 4 yıl 6 ay, 21 Mart 2016 yaptığı konuşmadan 2 yıl 6 ay, 29 Şubat 2016'da Diyarbakır'da yaptığı konuşmada halkı kanunlara uymamaya tahrikten 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.