Selma Aliye Kavaf, DEVA Partisi'nden ayrılarak CHP'ye katıldı!

28 Ocak 2025 14:08 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:12

DEVA Partisi'nden istifa eden Selma Aliye Kavaf, CHP'ye katıldığını duyurdu. Kavaf, “CHP çatısı altında olmamın nedeni özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve adalet arayışıdır.” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Selma Aliye Kavaf, siyasi kariyerinde önemli bir adım atarak DEVA Partisi’nden ayrıldığını ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile yeni bir yola girdiğini açıkladı. Kavaf, yaptığı basın açıklamasında, CHP’ye katılma kararının ardında yatan nedenleri vurgulayarak, “Özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve adalet arayışı için buradayım” dedi.

Kavaf’ın bu kararı, siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırdı. Uzun yıllardır siyasetin içinde bulunan Kavaf, kadın hakları, sosyal adalet ve demokratik değerler konusundaki duruşuyla tanınan bir isim. DEVA Partisi’ndeki siyasi kariyerinin yanı sıra, daha önceki görevlerinde de aktif bir şekilde toplumsal konulara duyarlılığı ile dikkat çekmişti.

CHP’ye katılması, Kavaf'ın siyasi hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kavaf’ın, CHP çatısı altında daha geniş kitlelere ulaşmayı ve toplumsal adalet mücadelesine katkıda bulunmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Siyasi analizciler, Kavaf’ın bu geçişinin sadece kişisel bir tercih değil, aynı zamanda Türkiye’nin siyasi dinamiklerinde de bir değişim arayışının göstergesi olduğunu belirtiyor. Kavaf, yeni partisiyle birlikte, politikalarını daha etkili bir şekilde savunmayı ve toplumsal sorunlara çözümler üretmeyi hedefliyor.

Selma Aliye Kavaf'ın CHP’ye katılması, Türkiye’nin siyasi haritasındaki değişimler ve partiler arasındaki rekabet açısından dikkatle izleniyor. Kavaf’ın bu yeni dönemde nasıl bir etki oluşturacağı ve hangi projelerle kendini göstereceği merakla bekleniyor...