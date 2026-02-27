SETA analiz etti! AB-Hindistan ticaret anlaşması Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kategoriler
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından “AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması ve Küresel Ticarete Etkileri” başlıklı analiz yayımlandı. Analizde Avrupa’nın Çin’e bağımlılığı azaltma ve tedarik zincirlerini çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak ele almaktadır. Bu çerçevede Hindistan’ın Avrupa pazarına ayrıcalıklı erişim elde etmesinin küresel değer zincirlerinde nasıl bir yeniden konumlanmaya yol açabileceğine işaret edildi.
İlgili metinde anlaşmanın yalnızca ticari değil, stratejik ve siyasi sonuçlar doğurabileceği vurgulanmakta ve küresel ekonomi politikaları için belirleyici olabileceğini ifade etmektedir. ABD’nin korumacı politikaları, artan ticaret belirsizliği ve küresel üretim yapısındaki dönüşüm bağlamında AB’nin 'riskleri dağıtma' yaklaşımı analizde kapsamlı bir şekilde irdelendi.
Türkiye açısından ise Gümrük Birliği anlaşması nedeniyle AB ile güçlü bir ekonomik entegrasyon olduğu, öte yandan karar alma süreçlerine dahil olunmamasının oluşturduğu asimetrik yapıya dikkat çekildi.
Çalışmada, Türkiye’nin lojistik avantajı, üretim derinliği ve AB mevzuatına uyum kapasitesi gibi yapısal güçlü yönlerinin bu yeni ticaret mimarisi içinde nasıl değerlendirilebileceğine dair politika önerileri de barındırıyor.
Tüm bu gelişmeler çerçevesinde SETA tarafından, küresel ticarette artan jeoekonomik rekabet ve değişen güç dengelerini ele almak üzere “Küresel Ticaret Satrancı: AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması ve Etkileri” başlıklı bir web panel düzenlenecek.
Ankara Medipol Üniversitesinden Dr. Harun Türker Kara, DEİK Başekonomisti Dr. Hakkı Karataş ve Ekonomist Bora Tamer Yılmaz'ın konuşmacı olarak yer alacağı panelde moderatörlüğü Hüseyin Arslan üstlenecek.