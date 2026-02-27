Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

SETA analiz etti! AB-Hindistan ticaret anlaşması Türkiye'yi nasıl etkiler?

SETA, 'AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması ve Küresel Ticarete Etkileri' başlıklı analiz yayımlandı. Bahsi geçen çalışmada, Avrupa Birliği ile Hindistan arasında yirmi yıllık müzakerelerin ardından imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın küresel ticaretin jeoekonomik dinamikleri üzerindeki etkileri masaya yatırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
SETA analiz etti! AB-Hindistan ticaret anlaşması Türkiye'yi nasıl etkiler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 16:17

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından “AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması ve Küresel Ticarete Etkileri” başlıklı analiz yayımlandı. Analizde Avrupa’nın Çin’e bağımlılığı azaltma ve tedarik zincirlerini çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak ele almaktadır. Bu çerçevede Hindistan’ın Avrupa pazarına ayrıcalıklı erişim elde etmesinin küresel değer zincirlerinde nasıl bir yeniden konumlanmaya yol açabileceğine işaret edildi.

HABERİN ÖZETİ

SETA analiz etti! AB-Hindistan ticaret anlaşması Türkiye'yi nasıl etkiler?

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETAV), yayımladığı analizde AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Avrupa'nın Çin'e bağımlılığı azaltma stratejisi, küresel değer zincirlerindeki yeniden konumlanma ve Türkiye'nin bu yeni ticaret mimarisindeki yeri üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirdi.
SETAV, "AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması ve Küresel Ticarete Etkileri" başlıklı bir analiz yayımladı.
Anlaşma, AB'nin Çin'e bağımlılığını azaltma ve tedarik zincirlerini çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.
Analiz, anlaşmanın küresel değer zincirlerinde yeniden konumlanma ile ticari, stratejik ve siyasi sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.
Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği nedeniyle asimetrik entegrasyonuna rağmen, lojistik ve üretim gibi güçlü yönleriyle bu yeni ticaret mimarisinde değerlendirilebilecek potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
SETA analiz etti! AB-Hindistan ticaret anlaşması Türkiye'yi nasıl etkiler?

AB'NİN 'RİSKLERİ DAĞITMA' YAKLAŞIMI

İlgili metinde anlaşmanın yalnızca ticari değil, stratejik ve siyasi sonuçlar doğurabileceği vurgulanmakta ve küresel ekonomi politikaları için belirleyici olabileceğini ifade etmektedir. ABD’nin korumacı politikaları, artan ticaret belirsizliği ve küresel üretim yapısındaki dönüşüm bağlamında AB’nin 'riskleri dağıtma' yaklaşımı analizde kapsamlı bir şekilde irdelendi.

SETA analiz etti! AB-Hindistan ticaret anlaşması Türkiye'yi nasıl etkiler?

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDEKİ SİMETRİ

Türkiye açısından ise Gümrük Birliği anlaşması nedeniyle AB ile güçlü bir ekonomik entegrasyon olduğu, öte yandan karar alma süreçlerine dahil olunmamasının oluşturduğu asimetrik yapıya dikkat çekildi.

Çalışmada, Türkiye’nin lojistik avantajı, üretim derinliği ve AB mevzuatına uyum kapasitesi gibi yapısal güçlü yönlerinin bu yeni ticaret mimarisi içinde nasıl değerlendirilebileceğine dair politika önerileri de barındırıyor.

SETA analiz etti! AB-Hindistan ticaret anlaşması Türkiye'yi nasıl etkiler?

WEB PANEL DÜZENLENECEK

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde SETA tarafından, küresel ticarette artan jeoekonomik rekabet ve değişen güç dengelerini ele almak üzere “ Satrancı: AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması ve Etkileri” başlıklı bir web panel düzenlenecek.

Ankara Medipol Üniversitesinden Dr. Harun Türker Kara, DEİK Başekonomisti Dr. Hakkı Karataş ve Ekonomist Bora Tamer Yılmaz'ın konuşmacı olarak yer alacağı panelde moderatörlüğü Hüseyin Arslan üstlenecek.

ETİKETLER
#Küresel Ticaret
#Türkiye Ab İlişkileri
#Gümrük Birliği
#Tedarik Zincirleri
#Ab-hindistan Serbest Ticaret Anlaşması
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.