Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından “AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması ve Küresel Ticarete Etkileri” başlıklı analiz yayımlandı. Analizde Avrupa’nın Çin’e bağımlılığı azaltma ve tedarik zincirlerini çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak ele almaktadır. Bu çerçevede Hindistan’ın Avrupa pazarına ayrıcalıklı erişim elde etmesinin küresel değer zincirlerinde nasıl bir yeniden konumlanmaya yol açabileceğine işaret edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ SETA analiz etti! AB-Hindistan ticaret anlaşması Türkiye'yi nasıl etkiler? Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETAV), yayımladığı analizde AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Avrupa'nın Çin'e bağımlılığı azaltma stratejisi, küresel değer zincirlerindeki yeniden konumlanma ve Türkiye'nin bu yeni ticaret mimarisindeki yeri üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirdi. SETAV, "AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması ve Küresel Ticarete Etkileri" başlıklı bir analiz yayımladı. Anlaşma, AB'nin Çin'e bağımlılığını azaltma ve tedarik zincirlerini çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Analiz, anlaşmanın küresel değer zincirlerinde yeniden konumlanma ile ticari, stratejik ve siyasi sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor. Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği nedeniyle asimetrik entegrasyonuna rağmen, lojistik ve üretim gibi güçlü yönleriyle bu yeni ticaret mimarisinde değerlendirilebilecek potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

AB'NİN 'RİSKLERİ DAĞITMA' YAKLAŞIMI

İlgili metinde anlaşmanın yalnızca ticari değil, stratejik ve siyasi sonuçlar doğurabileceği vurgulanmakta ve küresel ekonomi politikaları için belirleyici olabileceğini ifade etmektedir. ABD’nin korumacı politikaları, artan ticaret belirsizliği ve küresel üretim yapısındaki dönüşüm bağlamında AB’nin 'riskleri dağıtma' yaklaşımı analizde kapsamlı bir şekilde irdelendi.

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDEKİ SİMETRİ

Türkiye açısından ise Gümrük Birliği anlaşması nedeniyle AB ile güçlü bir ekonomik entegrasyon olduğu, öte yandan karar alma süreçlerine dahil olunmamasının oluşturduğu asimetrik yapıya dikkat çekildi.

Çalışmada, Türkiye’nin lojistik avantajı, üretim derinliği ve AB mevzuatına uyum kapasitesi gibi yapısal güçlü yönlerinin bu yeni ticaret mimarisi içinde nasıl değerlendirilebileceğine dair politika önerileri de barındırıyor.

WEB PANEL DÜZENLENECEK

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde SETA tarafından, küresel ticarette artan jeoekonomik rekabet ve değişen güç dengelerini ele almak üzere “Küresel Ticaret Satrancı: AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması ve Etkileri” başlıklı bir web panel düzenlenecek.

Ankara Medipol Üniversitesinden Dr. Harun Türker Kara, DEİK Başekonomisti Dr. Hakkı Karataş ve Ekonomist Bora Tamer Yılmaz'ın konuşmacı olarak yer alacağı panelde moderatörlüğü Hüseyin Arslan üstlenecek.