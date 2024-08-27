SETA'nın tartışılan Erdoğan raporu iddiasında DMM işin aslını açıkladı

27 Ağustos 2024 22:07 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 22:12

SETA tarafından AK Parti'de oy kaybının sebeplerinin araştırıldığı bir rapor hazırlandığı haberleri sosyal medyada dikkat çekmişti. Söz konusu haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan da hedef alınmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi SETA raporunun söz konusu olmadığını vurgulayan açıklama yaptı.

DMM açıklamasında şunlar belirtildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "SETA partiye rapor sundu; sonuçlar çarpıcı Erdoğan’ın artık zırhı yok" başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) iddia edilen içerikte bir raporu bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz. "