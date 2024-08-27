SETA'nın tartışılan Erdoğan raporu iddiasında DMM işin aslını açıkladı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 22:07 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 22:12
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan SETA raporuyla ilgili açıklama yaptı. "SETA partiye rapor sundu; sonuçlar çarpıcı Erdoğan’ın artık zırhı yok" başlıklı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alınarak AK Parti'nin oy kaybına uğradığı öne sürülmüştü.
SETA tarafından AK Parti'de oy kaybının sebeplerinin araştırıldığı bir rapor hazırlandığı haberleri sosyal medyada dikkat çekmişti. Söz konusu haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan da hedef alınmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi SETA raporunun söz konusu olmadığını vurgulayan açıklama yaptı.
DMM açıklamasında şunlar belirtildi:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "SETA partiye rapor sundu; sonuçlar çarpıcı Erdoğan’ın artık zırhı yok" başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) iddia edilen içerikte bir raporu bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz. "
Kaynak: tgrthaber.com