SHP yıllar sonra yeniden kuruldu! Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi

08 Temmuz 2024 16:05 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 16:20

CHP lideri Özgür Özel playlist'ini açıkladı! Bakın en çok hangi şarkıyı dinliyormuş

CHP lideri Özgür Özel playlist'ini açıkladı! Bakın en çok hangi şarkıyı dinliyormuş

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; 2010 yılında Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile birleşerek kapanan Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), 14 yıllık aranın yeniden kuruldu. Yeni kurulan SHP'nin adresi Yargıtay'a "Meşrutiyet Mahallesi, Karanfil Sokak, Çankaya, Ankara" olarak kayda geçti.

KILIÇDAROĞLU'NUN BİR BAĞLANTISI VAR MI?

SHP'nin yeniden kurulmasıyla birlikte gözler; siyasete aktif olarak devam etmeye çalışan Eski CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun SHP'nin kuruluşuyla ilgili bir bağlantısı olup olmadığı henüz belirlenemedi.

MURAT KARAYALÇIN: YENİDEN AÇILMASINI DOĞRU BULMAM

Mayıs 2023 seçimleri sonrasında CHP'de yaşanan değişim tartışmaları SHP’nin yeniden kurulacağı iddiasını gündeme getirmişti.

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ise konuyla ilgili olarak, “Son Genel Başkan olarak SHP’nin yeniden açılmasını düşünenler varsa, bunun yanında olmam ve doğru bulmam” demişti.