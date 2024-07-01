Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e üst düzey koruma! Çelik yelek detayı dikkat çekti

01 Temmuz 2024 10:01 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 10:12

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin açılan davanın Sincan Cezaevi’ndeki ilk duruşmasına eşi Ayşe Ateş beş polis tarafından korunarak geldi.

Çelik yelek giydirilen Ayşe Ateş, duruşma salonunun önünde yeleği çıkarttı.

'SUÇLULAR ADİL ŞEKİLDE YARGILANMALI'

Duruşma öncesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ateş “Bizim buradan beklentimiz ve isteğimiz, ayrılan dosyadaki 17 kişi hakkında gerekli işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması ve dosyamıza eklenmesidir. İddianamedeki boşlukların tamamlanarak yeni ve doğru bir iddianamenin yazılması ve yargılamanın hızlı bir şekilde yapılmasıdır. Hedefimize sadece suçlular var, sadece suçluların adil bir şekilde yargılanmasından başka hiçbir talebimiz bulunmamaktadır” dedi.

'SOMUT BİR BİLGİ VE BELGELERLE KONUŞUYORUZ'

Bir gazeteci tarafından Sinan Ateş'in Mersin'de yapılan bazı ticari bilgileri toplayarak istihbarat yetkilerine teslim ettiğine dair iddiaları sorulması üzerine Ateş, “Bahsedilen durum iddialardan ibaret.

Ben bugüne kadar elimdeki somut delillere, bilgi ve belgelere dayanarak konuştum. Bugünden sonra da öyle konuşacağım. Eğer bir gün o konuyla alakalı somut bir bilgi ve belge elimize ulaşırsa, o gün onunla alakalı da yorumumu söyleyeceğim ama şu an için böyle bir şey mevcut değil.

Ancak Mersin olayı tabii ki de bizim olayımızın öncüsü, oradan başlayarak onun da değerlendirilerek oradaki ifadelerin de gerekli ifadelerin de alınarak dosyaya konulması ve hep birlikte işlem görmesi gerektiğini ben mahkeme heyetine ileteceğim” cevabını verdi.

TEHDİTLER ÜZERİNE KORUMA TALEP ETTİ

Tehditler üzerine yaklaşık bir buçuk aydır koruma talebinde bulunduğunu ve yoğun güvenlik altında yaşadığını dile getirdi.

Bir gazetecinin aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu bazı siyasi isimlerin mahkemeyi takip edeceklerinin sorulması üzerine Ateş, şu ifadeleri kullandı: “Siyasi parti Genel Başkanları ve onların arkasındaki kamuoyu da tıpkı sizler gibi bizi yalnız bırakmadı. Bu milletin akıl ve vicdan sahibi ferdi bizim yanımızda. Hepsine çok teşekkür ediyorum.”