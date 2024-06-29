Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu iddiası: 'Kazanırsak yönetemeyeceğiz' dedi 

29 Haziran 2024 21:50 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 21:54

2023 Genel Seçimlerinde Ata İttifakı adayı olarak gösterilen Sinan Oğan TV100'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oğan, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelerde, ikinci tura giderken parlamento desteğinin olmadığını söylemesine karşın Kılıçdaroğlu'nun 'Kazanırsak yönetemeyeceğiz' dediğini iddia etti.

"YÖNETEMEYECEĞİZ"

Sinan Oğan, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile olan görüşmesi ile ilgili şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu’na, ucu ucuna kazandığımız bir seçimde parlamento da arkamızda yok nasıl yöneteceğiz bu ülkeyi diye sordum. Bana "Yönetemeyeceğiz" dedi."

DESTEK KARŞILIĞINDA MAL VARLIĞI KAZANDI MI?

Gazeteci Kübra Par'ın "Destek karşılığında mal varlığı kazandı mı?" sorusunu cevaplayan Oğan, "Milletvekili lojmanları diye yapılan bir yer vardı. 4+1 dairem vardı. Orada oturuyordum. Mutlu mesut yaşıyordum orada. Seçimlerden sonra tehditler almaya başladım. Kapımıza çarşı işaretleri kondu. Daha güvenlikli bir siteye geçmek zorunda kaldım" diyerek cevap verdi.