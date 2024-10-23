Sinyalini vermişti: İyi Parti’den ayrılan Dursun Ataş AK Parti’ye geçiyor

23 Ekim 2024 11:03 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 11:08

İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu. Ataş'ın kararında Filistin, Suriye ve Irak'taki gelişmelerin etkili olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz aylarda İyi Parti​'de milletvekili olan Dursun Ataş, partisinden istifa​ etmişti. Ataş'ın hangi partiye geçeceği ise merak konusuydu. Konuyla alakalı Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100 ekranlarında programında açıklamada bulundu.

Burhan İyi Parti'den istifa eden Ataş'ın hangi partiye geçeceğiyle alakalı, çarpıcı iddialarda bulundu.

Sinan Burhan, Ataş'ın AK Parti kadrolarına geçeceğini söyledi.

Burhan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 1 buçuk ay kadar önce İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş partisinden istifa etti. 'Nereye geçecek, bağımsız mı kalacak, CHP'ye mi geçecek?" gibi bir takım sorular vardı. Ben Dursun Ataş ile görüştüm. Bunu son dakika olarak da senin programında veriyoruz. Dursun Ataş dedi ki “Ben Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geçeceğim.” Dursun Ataş AK Parti’ye katılıyor.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ BİR LİDERLİĞE İHTİYACI VAR"

Gerekçesi de şu; 'Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta yaşanan gelişmeler ortada, Türkiye'nin güçlü bir liderliğe ihtiyacı var. Şahsi siyasi hesaplar yapmanın zamanı değil. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte siyaset yapacağız. AK Parti'ye katılıyorum.'"