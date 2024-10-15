Sırrı Süreyya Önder'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür

15 Ekim 2024 16:43 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 16:44

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'teki konuşmasında MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

TBMM​ Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, TBMM'de yaptığı konuşmada MHP​ Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin DEM Parti​ grubu ile tokalaşmasını hatırlatıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bahçeli'ye teşekkür etti.

"AÇIK BİR EL 'ELİMDE KÖTÜ BİR ŞEY YOK' ANLAMINA GELİR"

Türkiye'nin önemli bir eşikte durduğunu belirten Önder, "Konuşmanın bu Meclis'in temel işlevi olduğunu vaaz eden ve bu köklü meselemizi ilk defa bir tartışma eksenine çekmeye çalışan Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmek istiyorum. Açık bir el 'elimde kötü bir şey yok' anlamına gelir" dedi.