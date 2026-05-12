Şişli'de Belediye Başkan Vekili değişti: Ayhan Terzi görevlendirildi

Şişli Belediye Başkan Vekilliği için İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi'ye görev verildi.
Şişli Belediyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Ayhan Terzi, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır." ifadelerine yer verildi.
Şişli Belediye Başkan Vekili olarak geçen yıl görevlendirilen Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in yerine getirilen Terzi, son olarak Bursa Mudanya Kaymakamlığı görevini yürütüyordu.
Terzi, bugün İstanbul Vali Yardımcılığına atanmıştı.