Şişli Belediye Başkan Vekilliği için İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi'ye görev verildi.

HABERİN ÖZETİ Şişli'de Belediye Başkan Vekili değişti: Ayhan Terzi görevlendirildi İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Şişli Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi'nin Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevine başladığı duyuruldu. Ayhan Terzi, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in yerine getirildi. Terzi, en son Bursa Mudanya Kaymakamlığı görevini yürütüyordu. Ayhan Terzi, bugün İstanbul Vali Yardımcılığına atanmıştı.

Şişli Belediyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Ayhan Terzi, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

BURSA KAYMAKAMLIĞI GÖREVİ YAPIYORDU

Şişli Belediye Başkan Vekili olarak geçen yıl görevlendirilen Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in yerine getirilen Terzi, son olarak Bursa Mudanya Kaymakamlığı görevini yürütüyordu.

Terzi, bugün İstanbul Vali Yardımcılığına atanmıştı.