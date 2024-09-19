Siyasal İletişim Uzmanı Serhat Ulağlı son anketi paylaştı: 'Dış politikada en güvenilir siyasetçi...'

19 Eylül 2024 23:17 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 23:31

Siyasal İletişim Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ulağlı, TGRT Haber'de Türkiye'nin iç ve dış siyaset gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Ulağlı, özellikle muhalefetin, uluslararası arenada konuşulması gereken meselelerin yerine daha çok iç politikadaki sorunlara yoğunlaştığını belirtti. Son yaptıkları araştırmada 'Dış politikada en güvenilir siyasetçi kim' sorusuna seçmenin büyük çoğunluğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçtiğini söyledi.

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Dünya ve ülke siyasetinde her geçen gün yoğunluk yaşanırken siyasetçiler ise gündemine farklı konuları almaya devam ediyor. Orta Doğu​'da yaşanan karışıklık ve zamanla şiddeti artarken Türkiye​ de yaşananlara sessiz kalmadı. TGRT Haber'de Gündem Özel programında konuşan Siyasal İletişim Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ulağlı ise siyasetçilerin konularının halktaki karşılığını yaptıkları araştırmayla açıkladı.

"VATANDAŞ SÖYLEME DEĞİL HİZMETE BAKIYOR"

Prof. Dr. Ulağlı, "Siyasetçilerin söylediklerinden ziyade yaptıkları eylemlere bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşlar artık söylemlerden ziyade hizmetlerin kendisine nasıl yansıdığına odaklanıyor" dedi.

Siyasal iletişim açısından bakıldığında, Türkiye’nin güvenlik meselelerinin yalnızca iktidarın değil, tüm ülkenin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Ulağlı, iktidar ve muhalefetin bu noktada iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

"ERDOĞAN EZİCİ ÇOĞUNLUKLA ÖNDE"

Ulağlı, yaptıkları bir ankete de değinerek, "3 bin 500 kişiyle gerçekleştirdiğimiz ankette, 'Türkiye'nin uluslararası platformlarda yaşadığı sorunlar karşısında Türkiye’yi en iyi kim savunur?' diye sorduk. Sonuçlar ezici bir çoğunlukla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret etti" dedi.

Son olarak Ulağlı muhalefetin kendi içindeki çekişmelerle uğraştığını ve bu nedenle Türkiye’nin uluslararası platformlarda karşılaştığı zorluklara yeterince eğilmediğini dile getirdi.