Siyasi isimlerden Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından art arda taziye mesajı

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den üzücü haber geldi. Yoğun bakım sürecinde tedaviye yanıt vermeyen ve nörolojik tablosunun bozulduğu dile getirilen Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10'da hayatını kaybetti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

18 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veren Sırrı Süreyya Önder için hastane açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15 Nisan 2025 tarih ve saat 22.41’de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir.

18 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Kendisine acilen 'Aort Diseksiyonu' tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir.

Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 3 Nisan tarih ve saat 16.10’da hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

'DEĞERLİ BİR SANAT VE SİYASET ADAMIYDI'

Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından ilk taziye mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Çelik, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik.

İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini “Terörsüz Türkiye” hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti’nin, Yüce Meclis’in ve aziz milletimizin başı sağolsun."

https://x.com/omerrcelik/status/1918661972003831831

BAHÇELİ: HAKİKATEN ÇOK ÜZGÜNÜM

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ: "Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’i maalesef kaybettik.

Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye’nin tezahürü Merhum Önder’e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır.

Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve mermahetiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum. "

DEM PARTİ: BARIŞ MÜCADELESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

DEM PARTİ: "İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız."

https://x.com/DEMGenelMerkezi/status/1918665898115670061

İŞTE SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI...

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1918662699115745467

'DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM'

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

https://x.com/NumanKurtulmus/status/1918663361383809501

SAĞLIK BAKANINDAN AÇIKLAMA

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU: "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

https://x.com/drmemisoglu/status/1918661294669869412?s=19

'BİR GÜZEL İNSANI KAYBETTİK'

MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANI İBRAHİM KALIN: "Anadolu’nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir âkil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. İyi, güzel ve doğruya olan inancını hiç kaybetmedi. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vaz geçmedi. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine taziyelerimi sunuyorum. Başımız sağ olsun."