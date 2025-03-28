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Siyasi liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu! Kim, nerede olacak?

11 ayın sultanı Ramazan ayı yarın sona eriyor. Yarın son oruçlar tutulacak, pazar günü ise bayrama kavuşulacak. Tatilin 9 günlük olmasıyla birlikte, siyasi liderlerin de programları belli oldu...

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Siyasi liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu! Kim, nerede olacak?
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 18:07

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl bayramı İstanbul'da geçirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramda İstanbul'da olacak.

DEVLET BAHÇELİ ANKARA'DA OLACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bayramı İstanbul'da geçirmesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise Ramazan Bayramı boyunca Ankara'da olması bekleniyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da ailesiyle geçirecek liderlerden.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Adana'da, Tuncer Bakırhan ise Siirt'te bayramı ailesiyle karşılayacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramın ilk gününü memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde geçirecek, ikinci gün partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun kabrini ziyaret edecek ve genel merkezde partililerle bayramlaşacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bayramın birinci günü İstanbul'da olacak.

SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN BAYRAM PROGRAMLARI

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Afyonkarahisar'da ailesinin yanında karşılayacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramın ilk iki günü İstanbul'da olacak ve teşkilatla bayramlaşacak, üçüncü gün Konya'da ailesiyle olacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayramı Ankara'da ailesiyle geçirecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın bayramda memleketi Kayseri'de olması bekleniyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, bayramda memleketi Yalova'da olması planlanıyor.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bayram boyunca Ankara'da olacak. Bayramın üçüncü günü genel merkezde partililerle bayramlaşacak.

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ETİKETLER
#türkiye
#cumhurbaşkanı erdoğan
#ramazan bayramı
#Tbmm Başkanı Kurtulmuş
#Siyasi Parti Genel Başkanları
#Bayram Programları
#Politika
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