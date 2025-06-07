Siyasi partiler arasında bayram trafiği başlıyor: CHP katılmıyor

Bayramda siyaset dünyası geleneksel bayramlaşma ziyaretleriyle hareketleniyor. Partiler arası bayramlaşma programının detayları belli oldu. CHP ise parti kararıyla bayramlaşmayacak.

Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'deki siyasi partiler arasında karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, gün boyunca farklı partilerle karşılıklı temaslarda bulunacak. CHP ise önceki Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da bayramlaşma programı düzenlememe kararı aldı.

AK PARTİ 9, MHP 6 PARTİYLE BAYRAMLAŞACAK

AK Parti, Kurban Bayramı vesilesiyle 9 siyasi partiyle bayramlaşacak. Parti adına bayramlaşmaları AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur’un başkanlığındaki heyet yürütecek. AK Parti ayrıca iki ayrı heyetle farklı partilere ziyarette bulunacak.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt’un başkanlığındaki heyet; HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Parti'yi ziyaret edecek. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki diğer heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve DYP'ye bayram ziyaretinde bulunacak.

MHP’NİN İLK KONUĞU DSP OLACAK

MHP de Kurban Bayramı’nda 6 siyasi partiyle bayramlaşacak. Parti adına gelen heyetleri MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu’nun başkanlığındaki heyet karşılayacak. Diğer siyasi partilere yapılacak ziyaretlere ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlık edecek.

MHP’de ilk bayramlaşma saat 09.00’da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. Saat 09.25’te DEM Parti, 09.50’de ise AK Parti heyeti MHP’yi ziyaret edecek. Bayramlaşma programı daha sonra Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile devam edecek. Aynı saat dilimlerinde MHP heyeti de bu partilere karşılık ziyaretlerde bulunacak.

CHP KATILMIYOR

CHP ise parti kararı gereği bu bayramda siyasi partilerle bayramlaşma programı düzenlemeyecek. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, Kurban Bayramı’nda da ne ziyaret kabul edecek ne de başka partileri ziyaret edecek.