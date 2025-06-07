Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Siyasi partiler arasında bayram trafiği başlıyor: CHP katılmıyor

Bayramda siyaset dünyası geleneksel bayramlaşma ziyaretleriyle hareketleniyor. Partiler arası bayramlaşma programının detayları belli oldu. CHP ise parti kararıyla bayramlaşmayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Siyasi partiler arasında bayram trafiği başlıyor: CHP katılmıyor
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 07:20
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 07:20

Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'deki siyasi partiler arasında karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, gün boyunca farklı partilerle karşılıklı temaslarda bulunacak. CHP ise önceki Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da bayramlaşma programı düzenlememe kararı aldı.

Siyasi partiler arasında bayram trafiği başlıyor: CHP katılmıyor

AK PARTİ 9, MHP 6 PARTİYLE BAYRAMLAŞACAK

AK Parti, Kurban Bayramı vesilesiyle 9 siyasi partiyle bayramlaşacak. Parti adına bayramlaşmaları AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur’un başkanlığındaki heyet yürütecek. AK Parti ayrıca iki ayrı heyetle farklı partilere ziyarette bulunacak.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt’un başkanlığındaki heyet; HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Parti'yi ziyaret edecek. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki diğer heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve DYP'ye bayram ziyaretinde bulunacak.

MHP’NİN İLK KONUĞU DSP OLACAK

MHP de Kurban Bayramı’nda 6 siyasi partiyle bayramlaşacak. Parti adına gelen heyetleri MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu’nun başkanlığındaki heyet karşılayacak. Diğer siyasi partilere yapılacak ziyaretlere ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlık edecek.

MHP’de ilk bayramlaşma saat 09.00’da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. Saat 09.25’te DEM Parti, 09.50’de ise AK Parti heyeti MHP’yi ziyaret edecek. Bayramlaşma programı daha sonra Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile devam edecek. Aynı saat dilimlerinde MHP heyeti de bu partilere karşılık ziyaretlerde bulunacak.

CHP KATILMIYOR

CHP ise parti kararı gereği bu bayramda siyasi partilerle bayramlaşma programı düzenlemeyecek. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, Kurban Bayramı’nda da ne ziyaret kabul edecek ne de başka partileri ziyaret edecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert eleştiri! 'İbretle takip ediyoruz'
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.