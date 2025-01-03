Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi! İşte öne çıkan partiler

03 Ocak 2025 17:08 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 17:15

Her yılın ocak ayında paylaşılan siyasi partilerin üye sayıları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekrardan açıklandı. Güncellenen verilerde Yeniden Refah Partisi üye sayısını geçtiğimiz yıla göre neredeyse iki katına çıkartırken en çok üye sayısı olan AK Parti ise açık ara farkla liderliğini koruyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, faaliyetteki siyasi partilerin üye sayılarını bu sene de yayımladı. Açıklanan verilere göre AK Parti 11 milyon 41 bin üye ile birinci sırada yer alırken ikinci sırada ise 1 milyon 428 bin üye ile CHPyer alıyor.

Partiler arasında en dikkat çeken ise Yeniden Refah Partisi​ (YRP) oldu. 2018 yılında Fatih Erbakan​'ın kurduğu parti geçtiğimiz yıla oranla 257 bin üye daha kaydettirdi.

4 PARTİNİN ÜYESİ AZALDI!

Geçen yıl 508 bin 578 üyesi bulunan İYİ Parti 412 bin 744'e, 146 bin 820 üyesi bulunan DEVA Partisi 134 bin 25'e, 70 bin 451 üyesi bulunan Gelecek Partisi 64 bin 389'a, 66 bin 738 üyesi bulunan Memleket Partisi 55 bin 554'e düştüğü görüldü.

Partilerin geçen yıl ve şimdiki üye sayıları bu şekilde:

2024 SİYASİ PARTİ ÜYE SAYILARI

AK Parti​ : 11.041.464

: 11.041.464 CHP​ : 1.428.800

: 1.428.800 YRP : 365.767

: 365.767 MHP : 486.896

: 486.896 İYİ Parti : 508.578

: 508.578 DEVA Partisi : 146.820

: 146.820 Zafer Partisi :43.515

:43.515 Memleket Partisi : 66.738

: 66.738 TİP : 43.206

: 43.206 DEM Parti: 19.855

2025 SİYASİ PARTİ ÜYE SAYILARI