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Siyasi yasak davası için flaş karar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı açıkladı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
18 Kasım 2024 16:30 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 17:08
Siyasi yasak davası için flaş karar! Kemal Kılıçdaroğlu&#039;nun avukatı açıkladı

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti üzerine hapis cezası ve siyasi yasak istemli davaya ilişkin dikkat çeken bir karar aldı.

Eski CHP​ Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu​, hakkında 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım'da gerçekleşecek olan duruşmaya katılma kararı aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın şikayeti üzerine açılan hapis cezası ve siyasi yasak istemli davanın duruşmasına Kılıçdaroğlu'nun katılacağını, avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından duyurdu.

Siyasi yasak davası için flaş karar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı açıkladı - 1. Resim

"SAVUNMADAN ÇOK HESAP SORULACAK"

Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Yolsuzluk gerçekliklerinin ifade edilmesinden rahatsızlık duyan Erdoğan'ın şikayeti üzerine savcılıklar harekete geçmiş ve aldıkları talimat gereğince genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemli davalar açmışlardı. 22 Kasım saat 14:00'te Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak (11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemli) davanın duruşmasına Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu katılma kararı almıştır. Savunma yapmaktan çok hesap sorulacağı, tüm yolsuzluk​ gerçekliğinin ispatlanacağı bilgisi ile... Hodri meydan."

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Kaynak: Tgrthaber.com
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