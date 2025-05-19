Siyasilerden 19 Mayıs mesajları: Türkiye'nin gücü gençliğidir

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı milli mücadele 106 yaşında. Siyasiler, paylaştıkları mesajlarla Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Anıtkabir'i ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye yarınlara kardeşlik ruhuyla yürümektedir. Türkiye'nin gücü gençliğidir ve bu güç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır." ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da "Geçmişten aldığı ilhamla ülkemizin aydınlık geleceğine inanan gençliğimiz, önümüzdeki yüzyıla Türkiye mührünü vuracak en kıymetli hazinemizdir." mesajını verdi. İşte siyasilerin 19 Mayıs mesajları...

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluşa giden mücadelenin ilk adımını 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da attı. Milli mücadelenin başladığı bu tarihi günün 106'ncı, bayram olarak kutlanmasının ise 87'nci yıl dönümü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla siyasilerden peş peşe kutlama mesajları geldi.

OSMAN AŞKIN BAK'TAN ANITKABİR'E ZİYARET

19 Mayıs'ta ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle beraber 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Bakan Bak ve beraberindeki heyet Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bak'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, deftere şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, 106 yıl önce Samsun'da yaktığınız istiklal meşalesi, bugün bu topraklarda birlik, huzur ve umut olarak yaşamaktadır. Kardeşliğini her geçen gün daha da pekiştirmiş, birliğini güçlendirmiş Türkiye Cumhuriyeti, yarınlara da bu ruhla yürümektedir. Bugün geçmişin hatırasına sadakatle bağlı yarının inşasında kilit rol oynayan gençlerimiz; bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ülkesini en ileriye taşıma azmindedir. Türkiye'nin gücü gençliğidir ve bu güç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır. Emanetiniz emin ellerdedir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız vesilesiyle bir kez daha zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

NUMAN KURTULMUŞ: GENÇLİK TÜRKİYE YÜZYILI'NA MÜHRÜNÜ VURACAK EN KIYMETLİ HAZİNEMİZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin ve milletin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı istiklal meşalesinin Anadolu'nun ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolu aydınlattığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"O gün ortaya konan cesaret ve kararlılık milletimizin kaderini değiştiren tarihi bir adım olmuştur. Biliyoruz ki, Cumhuriyetimizin temellerini atan bu adım, taşıdığı olağanüstü anlamlarla bugün en çok da gençlerimizin zihninde, yüreğinde ve hedeflerinde tecessüm etmektedir. Vatanına ve bu toprakların değerlerine sıkıca bağlı, geçmişten aldığı ilhamla ülkemizin aydınlık geleceğine inanan gençliğimiz, önümüzdeki yüzyıla Türkiye mührünü vuracak en kıymetli hazinemizdir. 19 Mayıs'ın yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, gururumuz gençliğimize olan güvenimizi bir kez daha ifade ediyorum."

ÖZGÜR ÖZEL: BOYUN EĞMEYENLERİN YÜRÜYÜŞÜNÜN BAŞLANGICI BUGÜN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 19 Mayıs! Boyun eğmeyenlerin, teslim olmayanların, gençliğe güvenenlerin büyük yürüyüşünün başlangıcıdır bugün… Biz de aynı inanç ve kararlılıkla, bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

DERVİŞOĞLU: TÜRK MİLLETİ BİNECEK BİR VAPUR, İNECEK BİR LİMAN BULACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Dervişoğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs 1919'un iradesini, azmini ve inancını bağrında taşıyan büyük Türk milleti; her ne olursa olsun, binecek bir Bandırma Vapuru, inecek bir Samsun Limanı mutlaka bulacaktır. Bundan sonra, bütün günler 19 Mayıs'tır! Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun!"

DESTİCİ: BUGÜN YAŞADIKLARIMIZIN GEÇMİŞTEN FARKI YOK

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de sosyal medya hesabından yaptığı 19 Mayıs paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs 1919, bizim, yokluklar içinde, el ele, omuz omuza vererek, geleceğimizi inşa ettiğimiz, Kurtuluş Savaşımızın başladığı gündür. O savaşta, bizimle olanlar ebediyen bizden ve bizim; bize düşmanlık ve ihanet edenler, işgalcilerin uşağı olanlar, mağlup ve bedbaht olmuşlardır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, bugün yaşadıklarımızın da dünden bir farkı yoktur ve akıbet geçmişteki gibi olacaktır.

19 Mayıs’ı armağan ettiğimiz Türk Gençliği, bu mücadeleyi, onun yaşandığı şartları, nasıl zafere ulaştığını ve sonuçlarını, geleceğine dair ideallerinin tam merkezine koymalıdır.

Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün olan 19 Mayıs 1919’un 106. yılında, Kurtuluş Savaşı’mızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşımızın şehitlerini, gazilerini; geçmişte Türk devletine, Türk Milleti’ne katkısı olan ve bugün ebediyete irtihal etmiş bütün vatan evlatlarını; terörle mücadelede şehit düşen askerlerimizi, polislerimizi, güvenlik korucularımızı, terörün hedef aldığı sivil şehitlerimizi, rahmetle, minnetle yad ediyor; aziz milletimizin ve Türk Gençliğinin, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum."

DSP LİDERİ AKSAKAL: TÜRK GENÇLİĞİ DİMDİK AYAKTA

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, 19 Mayıs paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yurdun dört bir yanını saran küresel emperyalist işgalden kurtuluşun ilk adımı 106 yıl önce Samsun’da atılmıştı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklâl mücadelesindeki yol arkadaşları çıktıkları bu kutlu yolda vatan topraklarının her bir karışına büyük zaferlerin kilometre taşlarını döşediler.

19 Mayıs 1919’da yakılan özgürlük ve Tam Bağımsızlık meşalesi asil Türk milletinin her bir ferdinin inançlı ve kararlı duruşuyla bugün de yanmaya devam ediyor. Bugün bölgemizde ve coğrafyamızda dahili işbirlikçileri ile birlikte farklı stratejiler kurgulayarak 106 yıl öncesinin intikamını almaya çalışanlar iyi bilmelidir ki, büyük Atatürk’ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği asil Türk gençliği ilk günkü iradesiyle karşılarında dimdik ayaktadır ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

ÖMER ÇELİK: TÜRKİYE YÜZYILI'NIN 19 MAYIS'LARINA AYNI İNANÇLA YÜRÜYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet inancını dünyaya ilan ettiği günden Türkiye Yüzyılı'nın 19 Mayıs'larına aynı inançla yürüyoruz." ifadesini kullandı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Paylaşımında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anan Çelik, "Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet inancını dünyaya ilan ettiği günden, Türkiye Yüzyılı'nın 19 Mayıs'larına aynı inançla yürüyoruz." ifadesine yer verdi.

"BU TOPRAKLARDAKİ EN BÜYÜK VAROLUŞ MÜCADELESİ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 19 Mayıs mesajı şöyle:

"Bugün, 106 yıl önce karanlığa gömülmek istenen bir milletin kaderinin değiştiği gün. Bağımsızlık ruhunun yeniden dirildiği, milletin esarete başkaldırdığı gün. Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi Amasya, Sivas ve Erzurum’dan bütün vatan sathına yayıldı. Hiçbir zaman haksızlık ve esarete boyun eğmeyen kahraman milletimizin bu topraklardaki en büyük varoluş mücadelesi başladı.

Bu bağımsızlık mücadelesini gençlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum." mesajını paylaştı.

YILMAZ TUNÇ: GENÇLERİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE MÜCADELESİNE SAHİP ÇIKACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 19 Mayıs dolayısıyla şu ifadeleri paylaştı:

"19 Mayıs, kahraman milletimizin direniş azminin sembolü; özgürlüğün, umudun ve cesaretin ilk adımıdır. 19 Mayıs 1919’da yakılan bağımsızlık meşalesi hiçbir zaman sönmeyecek, şanlı bayrağımız ilelebet özgürce dalgalanacaktır. Kalbi istiklal ve istikbalimiz için çarpan gençlerimiz; büyük ve güçlü Türkiye mirasına, ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin birliğine ve bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yürüyen kararlı mücadeleye daima sahip çıkacaktır.

Cesaretli, özgüveni yüksek, çalışkan, milli ve manevi değerlerine bağlı gençlerimizle ülkemiz, her alanda değişimin ve gelişimin öncüsü olmaya devam edecek, huzur ve güvenin hakim olduğu yarınlara emin adımlarla ilerleyecektir. Geleceğimizin teminatı tüm gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

"106 YIL ÖNCE YAKILAN ATEŞ BUGÜN GABAR'DA, KARADENİZ'DE YANIYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, 106 yıl önce Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşinin, bir milletin kaderini değiştirdiğini belirtti. Yakılan ateşin hiç sönmediğini vurgulayan Bayraktar, şunları ifade etti:

"106 yıl önce Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi, bir milletin kaderini değiştirdi. O ateş hiç sönmedi. Sadece şekil değiştirdi. İşte o ateş, farklı alanlarda yanmaya devam ediyor. Bugün: Gabar'da keşfedilen petrol…Karadeniz'de bulunan doğal gaz…Yerli ve milli enerji projeleri…19 Mayıs'ta 1919'da başlayan yolculuk, bugün enerji bağımsızlığı yolunda güçlü adımlarla ilerliyor. Bağımsızlık ateşi hiç sönmedi. Çünkü bu ülkenin enerjisi hiç bitmez. Türkiye Yüzyılı, gençliğin, umudun ve bağımsızlığın yüzyılı olacak."