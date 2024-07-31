Siyasilerden İsmail Haniye suikastına tepki! "Gazze'nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı"

31 Temmuz 2024 09:20 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:03

Hamas lideri İsmail Haniye, bu sabah İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. Hamas, suikast sonrası yaptığı açıklamada, saldırının arkasında İsrail olduğunu belirtti. Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesine Türkiye'den tepkiler gelmeye başladı.

İLK TEPKİ DIŞİŞLERİ'NDEN GELDİ

İlk olarak Dışişleri Bakanlığı Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu saldırının Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşıdığına dikkat çekildi.

NUMAN KURTULMUŞ: ALÇAKÇA SALDIRISIYLA ŞEHİT EDİLDİ

Dışişleri Bakanlığı'nın ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen bir suikast sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"'Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler.' Gazze'nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş İsmail Haniye kardeşimiz insanlık düşmanı, katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı âli, mekânı cennet olsun.

İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadeti ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükâfatlandırdı. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi; 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı. Tüm Filistin halkına ve Özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum."

ÖMER ÇELİK: FİLİSTİN HALKI ER YA DA GEÇ BU KATİLLERİ YENECEK!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından suikasta tepki gösterdi. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz.

Haniye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast Netanyahu Hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi.. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir"

BAKAN TUNÇ: TÜRKİYE OLARAK MAZLUM KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Tahran'da uğradığı kalleş suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Allah’tan rahmet, Filistinli kardeşlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Ömrünü bağımsız Filistin'e adayan İsmail Heniyye, davası için verdiği mücadeleyle daima hatırlanacak ve hayırla yad edilecektir. İşgalci ve soykırımcı İsrail yönetimi, barıştan yana değil savaştan yana olduğunu bir kez daha kirli bir saldırı ile göstermiştir. Türkiye olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, zalimlerin ise karşısında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA: BU ALÇAKÇA SUİKASTİ LANETLİYORUM.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da şu paylaşımı yaptı:

"Siyonstler Tahran’da hain bir suikast düzenledi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi şehit etti. Bu alçakça suikasti lanetliyorum. Filistin davası bu tür hain suikastlerle bitirilemeyecek kadar kutsal bir davadır ve güçlenerek devam edecektir. Haniye’ye Allah’tan rahmet, mazlum Filistin halkına başsağlığı diliyorum"