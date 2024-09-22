Son anket ortaya çıkardı! Gençlerin en sevdiği siyasetçi belli oldu

22 Eylül 2024 19:31 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 19:33

Siyaset ile oturup kalkan Türkiye'de gençler arasında sevilen siyasetçi belli oldu. ORC Araştırma şirketinin yaptığı son anket çalışmasında en sevilen 10 siyasetçi sıralandı. İşte o anket sonucu...