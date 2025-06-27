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 | Merve Yaz

Son anket sonuçları açıklandı! İşte birinci parti

Türkiye'nin etrafı savaşlarla çevrili olsa da, siyaset gündeminde seçim tartışmaları sürmeye devam ediyor. Son seçim anketi GENAR Araştırmadan geldi. Bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz sorulu ankette, şaşırtan sonuçlar çıktı. İşte detaylar...

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Son anket sonuçları açıklandı! İşte birinci parti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 10:49

Küresel kamuoyunda savaş gündemi sürerken Türkiye'de erken seçim tartışmaları var. Özellikle CHP, haftalık mitinglerle erken seçim için için ısrar etmeye devam ediyor.

Bu gelişmelerin arasında seçmenin nabzını tutmak için de kamuoyu araştırmaları yapılıyor.

Son çalışma GENAR Araştırma'dan geldi.

"Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anketten AK Parti birinci parti olarak çıktı.

İşte anket sonuçları:

AK PARTİ: Yüzde 34,3

Son anket sonuçları açıklandı! İşte birinci parti

CHP: Yüzde 32,6

Son anket sonuçları açıklandı! İşte birinci parti

DEM PARTİ: Yüzde 10,1
MHP: Yüzde 8,9

Son anket sonuçları açıklandı! İşte birinci parti

İYİ PARTİ: Yüzde 3,8
Zafer Partisi: Yüzde 3,3

Son anket sonuçları açıklandı! İşte birinci parti

Yeniden Refah: Yüzde 2,9

Son anket sonuçları açıklandı! İşte birinci parti

Anahtar Parti: Yüzde 2,1

Son anket sonuçları açıklandı! İşte birinci parti


TİP: Yüzde 1,3

Son anket sonuçları açıklandı! İşte birinci parti

Diğer: Yüzde 0,7

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#türkiye
#chp
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#siyasi partiler
#ak-parti
#Atv Anketi
#Politika
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