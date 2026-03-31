Son anket sonuçları belli oldu! İşte Türkiye'nin en beğenilen siyasetçisi

ASAL Araştırma’nın 2 bin kişiyle yaptığı dev anket çalışması sonucunda siyasetçilerin beğeni oranları tek tek açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş'ilk ikide yer aldığı listede, kararsızların yüzde 10’u aşan oranı dikkat çekti.

 

ASAL Araştırma tarafından 9-16 Mart 2026 tarihleri arasında, Türkiye genelini temsil eden 26 ilde (NUTS-2), 18 yaş üzeri toplam 2.000 kişiyle bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışma, %95 güven sınırında +/- %2,5 hata payı ile hazırlandı.

İşte 'en çok beğenilen' siyasetçiler anketinden rakamlara yansıyanlar 

 

ERDOĞAN'DAN 6 PUAN FARK 

  • Recep Tayyip Erdoğan: %26,6
  • Mansur Yavaş: %20,2

EKREM İMAMOĞLU ÜÇÜNCÜ SIRADA 

  • Recep Tayyip Erdoğan: %26,6
  • Mansur Yavaş: %20,2

  • Devlet Bahçeli: %4,1
  • Müsavat Dervişoğlu: %3,2
  • Ümit Özdağ: %3,0
  • Fatih Erbakan: %2,3

  • Yavuz Ağıralioğlu: %2,1
  • Tuncer Bakırhan: %1,8
  • Diğer: %3,5
  • Fikrim Yok / Cevap Yok: %10,4

  • Şirket: ASAL Araştırma ve Danışmanlık
  • Dönem: 9-16 Mart 2026
  • Kapsam: 26 il (NUTS-2 sistemi)
  • Örneklem: 18+ yaş, 2000 kişi
  • Yöntem: CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket)
  • Hata Payı: +/- %2.5

