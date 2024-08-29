Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Kerkük'te düşürülen SİHA açıklaması!

29 Ağustos 2024 19:15 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 20:01

Son dakika haberine göre, Kerkük’te düşürülen Türk SİHA'sıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Silahlı insansız hava aracı Aksungur'un düşürülmesinin Iraklı askeri yetkili tarafından doğrulanmasının ardından Ankara harekete geçti. Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIĞI TAMDIR"

Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, "Bugün Kerkük’te yaşanan hadiseyle ilgili açıklama Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılmıştı. Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır. Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı’nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir. Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır.

SOMUTLUK VURGUSU

Son dönemde PKK’nın Irak’ta “yasaklı örgüt” ilan edilmesi ve 15 Ağustos tarihinde Ankara’da imzalanan “Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı” bu yaklaşımın ürünleridir. Söz konusu işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır." ifadelerine yer verdi.

ANKARA-BAĞDAT ARASINDA HAREKETLİ SAATLER

Polis kaynakları, Kerkük kent merkezine düşen SİHA'nın, bazı evlerde yangın çıkmasına sebep olduğunu, yangının kontrol altına

alındığını aktardı. Can kaybı veya yaralanmanın ise yaşanmadığı kaydedildi. Irak Kuzey Hava savunma Komutan yardımcısı Tuğgeneral Abdülselam Hammud Ramazan da Türk SİHA'sını Irak ordusunun düşürdüğünü doğruladı.

Türkiye'nin silahlı insansız hava aracının düşüşüşle ilgili harekete geçtiği aktarılırken, Ankara-Bağdat hattında temas kurulduğu açıklandı. Aksungur SİHA'nın düşüş nedeni için Irak makamlarıyla görüşmeler sürüyor.

ORTAK OPERASYONLAR KOMUTANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, bugün, Kerkük ilinde düşen bir Türk insansız hava aracıyla ilgili soruşturma yapmak üzere teknik bir çalışma grubu oluşturduğunu açıkladı. Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, 09:30'da Irak hava savunmasının Kerkük Operasyonlar Komutanlığı bölgesinde bir insansız hava aracını tespit ettiği belirtildi. Açıklamada uçağın şehir içinde düştüğü ve Türk yapımı olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Ortak Operasyonlar Komutanlığı, "Olayın nedenlerini ve detaylarını öğrenmek amacıyla adli kanıt, hava savunması ve insansız hava aracı uzmanlarından oluşan teknik bir çalışma grubu oluşturuldu" ifadelerine yer verdi.