Son dakika | 9. Yargı Paketi TBBM'de kabul edildi!

07 Kasım 2024 20:34 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 21:13

Son dakika haberi: 9. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla birlikte İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklikler gerçekleşecek.

Son dakika haberine göre, kamuoyunda, '9. Yargı Paketi' olarak bilinen, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikle, elektronik ortamda gerçekleştirilen açık artırmalarda teklif verme şartları yeniden düzenleniyor. Buna göre, artırmada verilen teklifler arasındaki fark, satışa sunulan malın belirlenen değerinin binde beşinden ve en az 1000 Türk Lirası'ndan az olamayacak.

Açık artırmanın son 10 dakikasında yeni bir teklif verilirse, süre 3 dakika uzatılacak. Eğer uzatılan sürede tekrar yeni bir teklif gelirse, açık artırma​ her yeni teklifle 3 dakika daha uzatılacak. Ancak bu uzatmaların toplam süresi bir saati aşamayacak. Adalet Bakanlığı​, bir saatlik uzatma süresini kısaltma, uzatma veya kaldırma yetkisine sahip olacak ve bu kararlar bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülüyor. Bu düzenlemeye göre, adli yardım ödeneğinin barolar arasında dağıtımı, birden fazla baronun bulunduğu illerde nüfus ve avukat sayısına göre farklı bir yöntemle hesaplanacak. Toplam puanın yüzde 30'u ildeki barolar arasında eşit olarak dağıtılırken, kalan puan o ildeki toplam avukat sayısına göre baroların üye sayısına göre dağıtılacak şekilde bölüştürülecek.

HUKUK MESLEKLERİ GİRİŞ SINAVI'NDAKİ SORU SAYISI ARTACAK

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı’na yeni alanlar ekleniyor. Artık bu sınavlarda "uluslararası hukuk", "uluslararası özel hukuk", "genel kamu hukuku" ve "sosyal güvenlik hukuku" gibi konulardan da sorular yer alacak. İhtiyaç duyulursa, yönetmelik aracılığıyla farklı hukuk alanları da sınav kapsamına dahil edilebilecek.

Ayrıca, bu sınavlardaki soru sayısı 100’den 120’ye çıkarılıyor. Sınavlara yeni eklenen alanlar, sınavların yapılma yöntemleri ve diğer detaylar, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği’nin görüşleri alınarak Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenecek.

Öte yandan, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri'nin tek hakimle çözümlenebilecek davalarına dair 7. maddedeki parasal sınırlar her yıl güncellenerek uygulanacak. Bu sınırlar, Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen ve bir önceki yılı esas alan yeniden değerleme oranına göre her yılbaşında artırılarak geçerli olacak.

Tek hakimle karar verilecek davalar için, davanın açıldığı tarihteki veya miktarın artırıldığı durumlarda artırım tarihindeki parasal sınır esas alınacak.

YEDİEMİN'DEKİ ARAÇLAR SATIŞA KONULACAK!

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki yeni düzenlemeyle birlikte, bulunmuş ya da yasal gereklilikler doğrultusunda trafikten men edilerek yediemin otoparklarına çekilen ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satış prosedürleri yeniden şekillendiriliyor.

Bu durumda olan araçlar üzerinde bulunan "satılamaz", "devredilemez", "haciz", "ihtiyati haciz" ve "rehin" gibi şerhler, ilgili kurumlara bildirilecek ve bu araçların satış süreci başlatılacak. Satış işlemleri tamamlandığında, bu şerhler otomatik olarak kaldırılacak ve tescil kayıtları bu duruma uygun olarak güncellenecek.

Eğer satışı yapılacak aracın şasi veya motor numaralarında eksiklik, aşınma ya da tamir nedeniyle bir bozulma varsa, bu eksiklikler satış işlemini gerçekleştirecek kurumca mevzuata uygun şekilde giderilecek. Satış sonrasında araç üzerinde bulunan haciz veya rehin şerhleri, aracın satış bedeli üzerinden devam edecek. Aracın geçmiş vergi, ceza veya prim borçları ise, eski sahibine ait sayılacak; yeni sahip bu borçlardan sorumlu tutulmayacak.

Satıştan elde edilen gelir, öncelikle muhafaza ve satış masrafları, aracın tanımlanmasını sağlayan numaraların düzeltilmesi için yapılan harcamalar ve vergiler gibi alacakların ödenmesi için kullanılacak. Bu harcamalar karşılandıktan sonra kalan miktar tüm alacaklıları kapsıyorsa, bu tutar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde hak sahiplerine dağıtılacak. Eğer alacaklılara ödenecek bir bakiye kalırsa, kamu bankalarında değerlendirilmek üzere tutulacak ve 5 yıl içinde talep edildiğinde, hak sahiplerine faiziyle birlikte ödenecektir. Bu süre içinde talep edilmezse, bedel Hazine'ye aktarılacak.

Kalan tutarın alacaklıların tüm haklarını karşılamaması durumunda ise sıra cetveli hazırlanarak, ilgili kuruma iletilecek.