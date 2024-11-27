Son dakika | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e çok sert Ahmet Özer cevabı: 'Adam gibi izin isteyin'

27 Kasım 2024 11:58 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 13:30

Son dakika haberi: DEM Parti’nin terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapmasına ilişkin Bakan Yılmaz Tunç, "Dilekçeyi dün verdiler. Bu konuyu değerlendiriyoruz." dedi. Tunç ayrıca Özgür Özel'in Ahmet Özer ile ilgili izin talebine yanıt verdi. Tunç, "Adam gibi izin isteyin. Kürsüden hakaret ederek olamaz" ifadelerini kullandı.

Son dakika | MHP lideri Bahçeli’den bir çağrı daha! 'Sözümüzün arkasındayız' diyerek İmralı ve DEM Parti'ye seslendi

Son dakika | MHP lideri Bahçeli’den bir çağrı daha! 'Sözümüzün arkasındayız' diyerek İmralı ve DEM Parti'ye seslendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​, DEM Parti​'nin terör örgütü PKK​'nın İmralı Adası​'nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan ile açık görüş talebine ilişkin yaptığı yazılı başvuruyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç açıklamasında; 'Dem Parti’nin verdiği dilekçeyi değerlendiriyoruz.' dedi.

"DEM PARTİ'NİN DİLEKÇESİ DEĞERLENDİRİLİYOR"

Bakan Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklama şu şekilde;

Cezaevlerinde tutukluların nasıl görüştürüleceği yönetmeliğimiz var bu çerçevede gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz ay terörist başı ile DEM Partili vekil görüşmüştü. Dün de DEM Parti Eş Genel Başkanı dilekçe verdi değerlendiriliyor.

Terör suçlusu olduğu için Adalet Bakanlığı iznine tabi, değerlendiriyoruz makul sürede yanıt verilir.

BAKAN TUNÇ'TAN ÖZEL'E: "ADAM GİBİ İZİN İSTEYİN"

Öte yandan Bakan Tunç, tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili görüşmek için izin talep eden Özgür Özel'e de yanıt verdi. Bakan Tunç, "Abdullah Öcalan'a milletvekili yollayıp da ana muhalefeti belediye başkanına yollamayan bu iktidarı milletimize şikayet ediyorum. Olmaz olsun sizin izniniz." diyen Özel'e "Adam gibi izin isteyin. Kürsüden hakaret ederek olamaz" dedi.