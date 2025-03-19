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Son dakika | Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili beklenen açıklama geldi: 'Darbe iddiaları kabul edilemez'

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmasıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, "Darbe iddiaları kabul edilemez. Yargı kimseden emir ve talimat almaz. Yargı mensuplarını tehdit etmek asla kabul edilemez. Yargı kararı herkes için bağlayıcıdır. Kanun karşısında ayrıcalık yok" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
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GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 15:40

Son dakika haberine göre Türkiye bu sabah yoğun bir gündemle güne başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası dün akşam diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

Siyasi gündeme bomba gibi düşen olayın ardından ortalık karıştı. Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki gözaltı kararını değerlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında bu sabah itibarıyla gözaltı kararları verildiğini açıklayan Bakan Tunç, soruşturmanın detaylarını paylaştı.

Soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Tunç, şöyle konuştu:

'SORUŞTURMADA 7 KİŞİ GÖZALTINDA'

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının da bulunduğu 106 şüpheli hakkında bu sabah itibarıyla gözaltı kararları verilmiştir. Bu kapsamda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2 soruşturma bulunmaktadır. Terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı bulunmaktadır. Bu soruşturmada şüphelilerin terör örgütüne iştirak halinde yardım etme suçunu işledikleri iddiası bulunmaktadır.

'MASAK RAPORLARI İNCELENİYOR'

Başlatılan diğer soruşturma ise örgütlü suçlar soruşturma bürosunca yürütülmektedir. Bu soruşturma kapsamında da aralarında yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının da bulunduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Bu soruşturmada şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarını işledikleri iddiası bulunmaktadır. Her iki soruşturma kapsamında toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunmaktadır. ö İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamadan da anlaşılacağı üzere; soruşturma dosyaları içerisinde MASAK raporları, vergi uzmanı incelemeleri, tevdi raporu, tanık beyanları ve diğer delillerin mevcut olduğu belirtilmektedir."


'HİÇ KİMSEYE VE ZÜMREYE AYRICALIK TANINAMAZ'

Bakan Tunç, soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapmanın asla kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Anayasamızın 9. Maddesi açıktır. Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Hukukun üstünlüğü esastır. Kanunlar karşısında herkes eşittir; hiç kimseye ve zümreye ayrıcalık tanınamaz. Anayasa’mızın 138. Maddesine göre; Mahkemeler bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 157. maddesi gereğince soruşturma evresi gizlidir. Bu gizlilik, hem adaletin sağlıklı işlemesi hem de hak ihlallerinin önlenmesi, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı bakımından son derece önemlidir. Başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak dosya içeriğine, iddia ve delillere vakıf olmadan değerlendirmelerde bulunmak doğru değildir. Tarafsız ve bağımsız yargının gerçekleştirmekte olduğu soruşturmaları farklı taraflara çekmek, darbe gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikeli ve yanlıştır."

'ASLA KABUL EDİLEMEZ'

"Diğer yandan sokak çağrıları yaparak soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapmak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerde bulunmak asla kabul edilemez. Herkes bilmelidir ki; Hukuk Devletinde, suç işlendiğine dair bir iddia varsa; savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır. Suç işlendiğine dair bir delil varsa bununla ilgili gerekli soruşturma yetkili yargı makamlarınca yapılır. Yargı huzurunda hesap vermek ve savunma yapmak herkes için bir haktır, aynı zamanda bir zorunluluktur".

Yargının başlattığı soruşturma ve davaları Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haddini bilmemektir. Yasaması, Yürütmesi, Yargısıyla ülkemizde kuvvetler ayrılığı esastır. Yargı kimseden emir ve talimat almaz.
Yargıya saldırmak, yargı mensuplarını tehdit etmek, onlara hakaret etmek, demokratik hukuk devletinde asla kabul edilemez.

Adaletin tecellisi için yürüyen soruşturmaları etkilemeye yönelik tavır ve davranışlarda bulunmak yerine; sağduyu ile hareket etmek gerekmektedir. Tarafsız ve bağımsız yargının vereceği karar, herkes için bağlayıcıdır ve saygıyla karşılanmalıdır. Soruşturma aşamasında iddialar, savunma ve deliller değerlendirilecek ve soruşturmanın gizliliği ortadan kalktığında maddi gerçeği tüm açıklığı ve şeffaflığıyla kamuoyu görecektir. O nedenle bugünden, soruşturma içeriğiyle ilgili hiçbir bilgisi olmadan, lehte ya da aleyhte peşin hükme varmak doğru değildir. Unutulmamalıdır ki; Hukuk devletinde masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı esastır.

Türk yargısına güvenmek gerekmektir. Yargının kendi içerisinde hak arama yolları sonuna kadar açıktır. Adaletin tam ve eksiksiz tecellisi için, süreci sükûnetle takip etmek, verilecek kararı saygıyla karşılamak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yargının gerçekleştirmekte olduğu işlemler kendi içinde denetime tabidir. Kimlerin hangi iddialara muhatap olduğu, savunmalarının neler olduğu, iddialara ilişkin delilerin neler olduğu, yapılan soruşturma sonucu ortaya çıkacaktır. Hep birlikte soruşturmanın sonucunu sükûnetle beklememiz gerekir".

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#Politika
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