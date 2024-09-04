Son dakika | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

04 Eylül 2024 17:57 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 18:20

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'ahmak davasına' ilişkin dün sarf ettiği "Bu millet ayağa kalkar. Ben diyorum ki hodri meydan. Ceza mı keseceksiniz, buyurun kesin" sözlerine cevap verdi. Bakan Tunç, "Devam eden bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek kimseye yakışmaz. Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz" dedi.

Son dakika haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi yasak cezası aldığı ve istinafa taşınan ‘ahmak' davasıyla ilgili, "İstinaf benim hakkımda ceza versin bu iktidar Yargıtay kararının gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar" sözlerine Adalet Bakanı Tunç'tan tepki geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün katıldığı bir canlı yayında 'ahmak davasına' ilişkin sarf ettiği sözlere tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek kimseye yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Uygunsuz bir davranış. Öyle televizyon programlara çıkarak, el kol sallayarak, yargı mensupları tehdit edilemez." diyerek tepki gösterdi.

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

Bu ayın sonu gibi yargı reformu Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Yasama yasa değişikliği değiştiren konularda hem avukatlarımız hem yargı mensuplarımızla birlikte üstün gayret gösteriyoruz.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ: KİMSE TEHDİT EDEMEZ

Görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek kimseye yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Uygunsuz bir davranış. Öyle televizyon programlara çıkarak, el kol sallayarak, yargı mensupları tehdit edilemez. Yargı kararları elbette eleştirilebilir. Yargı bir karar verdikten sonra, eleştiriler sonunda yargı en mükemmele ulaşır. Çıkıp oradan parmak sallayarak yargı mensuplarını etkileyemezsiniz.

SOSYAL MEDYA YOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR...

Özellikle sosyal medya yoluyla, internet yoluyla işlenen suçlar bakımından, hakaret suçları, tehdit suçları, yine bankacılıkla ilgili, bilişimle ilgili dolandırıcılık suçları bunlar. Özellikle cinsel suçlar, özel hayatın gizliliğini ihlal eden suçlar bunlar. Bunlar tabii sosyal medyanın gelişmesiyle, internetin yaygınlaşmasıyla beraber arttığını görüyoruz. Tabii bu artışı önlemek ve önleyici hizmetleri, koruyucu sistemleri de hayata geçirmek için çalışıyoruz. İnternet kanunumuzda bu anlamda çok sayıda düzenlemeler yapıldı. Bundan sonra da elbette ki yapılması gereken hususlar var. Sosyal medya şirketlerinin de hizmet verdikleri ülkelerin kanunlarına uymak durumunda. Uymayan ülkelerde bir takım yaptırımlar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bizim ülkemizde de sosyal medya şirketleri bizim kanunlarımıza, mevzuatımıza, hukuk sistemimize uyması lazım. Eğer siz bizim ülkemizde hizmet veriyorsanız ona uymanız gerekir. Dolayısıyla suç işlenmesinin önlenmesi konusundaki hassasiyetimizle sürdürmeye devam edeceğiz.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir canlı yayında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını değerlendirmişti. İstinafta olan dava ile ilgili İmamoğlu, "Ceza mı keseceksiniz? Buyurun kesin. Size söz: Bu millet ayağa kalkar" diye konuşmuştu.