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Son dakika | AK Parti MYK toplantısı başladı: Ana gündem maddesi İsrail

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ekim 2024 14:53 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 14:54
Son dakika | AK Parti MYK toplantısı başladı: Ana gündem maddesi İsrail

Son dakika haberi: AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MYK'da öncelikli gündem maddesi İsrail'in Gazze'deki soykırım olacak. Ayrıca AK Parti'nin kongre süreci ve ekonomi gibi başlıklar da masaya yatırılacak.

AK Parti​ Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı saat 14.20'de başladı.

Toplantının ana gündeminde öncelikli olarak İsrail'in Gazze​'deki soykırım​ olacak. Ayrıca AK Parti'nin kongre süreci ve ekonomi gibi başlıklar da masada yer alacak.

MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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