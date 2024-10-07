Son dakika | AK Parti MYK toplantısı başladı: Ana gündem maddesi İsrail
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ekim 2024 14:53 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 14:54
Son dakika haberi: AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MYK'da öncelikli gündem maddesi İsrail'in Gazze'deki soykırım olacak. Ayrıca AK Parti'nin kongre süreci ve ekonomi gibi başlıklar da masaya yatırılacak.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı saat 14.20'de başladı.
Toplantının ana gündeminde öncelikli olarak İsrail'in Gazze'deki soykırım olacak. Ayrıca AK Parti'nin kongre süreci ve ekonomi gibi başlıklar da masada yer alacak.
MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Kaynak: tgrthaber.com