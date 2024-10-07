Son dakika | AK Parti MYK toplantısı başladı: Ana gündem maddesi İsrail

07 Ekim 2024 14:53 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 14:54

Son dakika haberi: AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MYK'da öncelikli gündem maddesi İsrail'in Gazze'deki soykırım olacak. Ayrıca AK Parti'nin kongre süreci ve ekonomi gibi başlıklar da masaya yatırılacak.