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Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Katz'ın sözlerine tepki: Cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ekim 2024 18:14 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 18:50
Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik&#039;ten Katz&#039;ın sözlerine tepki: Cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisi

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a sert sözlerle tepki gösterdi. Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz ve benzerleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz​'a sert sözlerle tepki gösterdi.

Çelik yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir.

Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir.

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Katz'ın sözlerine tepki: Cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisi - 1. Resim

'İNSAN ONURU BARBARLIĞI YENECEKTİR'

Katz ve benzeleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir.

Gazze​ direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır. Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir.

Katz ve diğer caniler insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir."

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ahmet18 Ekim 2024 18:18

Bu tarz polemikler hiçbir zaman iyiye gitmiyor her iki tarafta da duruma sakin yaklaşmalı

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