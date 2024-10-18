Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Katz'ın sözlerine tepki: Cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisi

18 Ekim 2024 18:14 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 18:50

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a sert sözlerle tepki gösterdi. Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz ve benzerleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir" ifadelerini kullandı.