Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e cevap: Türkiye’yi suçlayan ülkelerin ağzıyla konuşuyor

04 Aralık 2024 15:40 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:59

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Orta Doğu'daki gerilime ve Suriye'deki çatışmalara değinen Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e cevap verdi. Ömer Çelik, ''Türkiye'nin içinde de muhalefetin açıklamaları oluyor. Büyük yanlışların olduğunu gördük bu açıklamalarda. Türkiye politikalarına aykırı yaklaşımlar oldu. Suriye'deki süreci takip ediyoruz. Türkiye'nin meşru çıkarlarını korumak için oradayız" dedi.

AK Parti​ Sözcüsü Ömer Çelik​, Suriye​'de yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik, ''Türkiye tahrik ediyor açıklamaları yalandır'' dedi. Ömer Çelik, Özgür Özel'in Suriye'deki durumla ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

ÖZGÜR ÖZEL'İN ORTA DOĞU AÇIKLAMALARINA CEVAP

Başka devletlere söylenecek sözü Türkiye’ye karşı söylüyor. Sayın Özel’in sözleri büyük bir sorumsuzluktur. Başlı başına basiretsizliktir. Akıl dışılıkla tarif edilecek bir durumdur. Dışardaki bazı odaklar belli devletlerin diliyle konuşarak Türkiye’yi suçluyor. Özelin konuşmasında bütün Türkiye’yi suçlayan ülkelerin ağzıyla konuşuyor. Türkiye’nin oradaki varlığı ülkenin meşru çıkarlarını korumak için. Özel'in konuşmasında Türkiye'yi suçlayan konuşmalar katalog haline getirilmiş. Uluslararası hukuk zemininde bu faaliyet yürütülüyor.

Dışarıdan yapılan açıklamalarda ve Türkiye içinde bunu söylüyorlar. Bu haraketliliğin arkasında Türkiye olduğu yönünde açıklamalar var. Burada kaynaklanan durum Suriye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanmakta. Türkiye tahrik ediyor iddiaları yayılıyor. Bu tamamen yalandır. Gerginliği azaltma politikalarına uyuyoruz. Suriye’de yaşananların içinde değiliz.

''TERÖR ÖRGÜTLERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ''

Rejim kendi kontrolündeki yerleri terör örgütlerine teslim etmektedir. Dolayısıyla bizim buradaki duruşumuz Tel Rıfat ve Münbiç'te terör örgütlerini görmek istemediğimizdir. 30 kilometre sınır derinliği bizim kırmızı çizgimizdir. Kesinlikle ülkemizi tehdit edecek herhangi bir unsura müsaade etmeyeceğiz.