Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten PKK'nın ateşkes ilanına cevap! 'Verilen herhangi bir taviz yoktur'

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. "Terörsüz Türkiye" sürecini dikkatle takip ettiklerini bildiren Çelik, temel yaklaşımın örgütün lağvedilmesi olduğunu dile getirerek, "Provokasyon ve sabotaja dikkat" uyarısında bulundu. teröistbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı ve PKK'nın ateşkes ilan etmesini de yorumlayan Çelik, " Verilen herhangi bir taviz yoktur" dedi.

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, vatandaşla doğrudan temas kurma yöntemleri ve önümüzdeki süreçte izlenecek politikalar masaya yatırıldı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK'nın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için gelinen aşamayla ilgili değerlendirmelerimizi hassas bir şekilde yapıyoruz. Süreci yakinen takip ediyoruz. Mesaj, Türkiye'nin içinde siyasetin mesajları, dünya açısından da anlamlı bir referans kaynağı olmuştur.

Bunun devamı doğal olarak terörsüz Suriye, Irak şeklinde Ortadoğu'yu kaplayacak vizyonun çekirdeğidir. Benimsenen ilkeler çok açık ve nettir.

Silahların bırakılması, terör örgütünün lağvedilmesi ve tabii ki terör örgütünün Irak ve Suriye'deki tüm uzantıları ile feshedilmesi. İster adına PKK ister PYD ister YPG densin, bütün bu terör yapılarının artık bölgede bir istikrarsızlaştırıcı unsur olmaktan çıkarılması bizim temel yaklaşımımızdır.

Suriye'de devrim gerçekleştikten sonra ortaya çıkan en çarpıcı haberlerden biri bazı devletlere ait üslerde bazı terör örgütlerine ait kıyafetler bulunması. Karmaşık tabloların bölgede olduğunu ve bütün bunların siyasi sabotajlar için kullanılan örtülü faaliyetlerin bilinen ilişkileri olduğunu biz biliyoruz. Hem siyasi olarak hem de kurumlarımızın dikkati vasıtasıyla bazı örgütlerin provokasyonlarına karşı azami dikkati gösteriyoruz. Bazı devletlerin vekil güçleriyle yapacakları sabotajlara karşı da teyakkuz halindeyiz. Şeffaf bir şekilde tüm prensiplerimizi ifade ediyoruz. Türkiye içinde siyasi yalan diyebileceğimiz, siyasi provokasyon olan, bölgede terörün sona ermesini istemeyen bir takım devletler ve vekil güçlerin işine yarayan bir takım yaklaşımların ortaya çıktığını görüyoruz. Sonuç olarak verilen herhangi bir taviz yoktur.

"MİLLETİN DEĞERLERİ KONUSUNDA PAZARLIK YOK"

Bazı siyasilerin devlet tüm süreçlerin karşılığında hangi tavizi verdi gibisinden konuştuklarını görüyoruz. Devletin nitelikleri ve milletin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık yoktur. Toplumsal hayattaki sorunların çözümü daha çok demokrasi, sivil siyasetin daha da pekiştirilmesi yoluyla gerçekleştirilecektir. Bazı çevrelerin şehit ailelerimize dönük yanlış söylemlerini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız ilk iftarını şehit ailelerimiz ile gazilerle birlikte yaptı. Allah'tan onları en büyük mükafatlarla mükafatlandırmasını niyaz ediyoruz. Şehitlerimiz bizler hür yaşayalım, vatanımız bölünmesin diye bu fedakarlığı yaptılar. Bunu başımız üzerinde, omuzlarımız üzerinde taşıyoruz. Şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu ilkeler çerçevesinde şehit ailelerimizin ve gazilerimizi incitecek hiçbir adımın ortaya çıkmayacağını ifade etmek istiyorum.