Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hakan Fidan ve İbrahim Kalın cevabı! HTŞ tartışmalarına noktayı koydu

16 Aralık 2024 16:11 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 16:54

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK ve MYK toplantılarında açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, Suriye ile ilgili en önemli iki konuyu açıkladı. Ayrıca Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Hakan Fidan üzerinden yapılan HTŞ tartışmalarına cevap verdi.

Beşar Esad'ın devrilmesinde ve kaçışında Türkiye'nin rolü var mı? Hakan Fidan bizzat açıkladı

Beşar Esad'ın devrilmesinde ve kaçışında Türkiye'nin rolü var mı? Hakan Fidan bizzat açıkladı

AK Parti​ Sözcüsü Ömer Çelik MKYK ve MYK toplantılarında açıklamalarda bulundu. Suriye​ ve Gazze​'nin gündemde ana başlık olduğunu söyleyen Ömer Çelik, ''Suriye'de her kesimden kardeşimizin geleceğe umutla bakması son derecede önemlidir. BAAS rejimi​ yıkıldı. Kapsayıcı bir yönetim arzuladığımızı ifade ediyoruz. Suriye'de iki önemli konu var. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliğinin korunması çok önemli'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan diplomatik sürece güçlü bir destek verilmiş olsaydı, bugün bölgeselden küresele doğru giden bu savaşa dönük bir takım gündemler yerine başka gündemler değerlendiriyor olacaktık.

''SURİYE SURİYELİLERİNDİR''

Birçok devlet Suriye'ye, Suriye'nin vatandaşlarına orayı sömürecek ya da kendi bir takım projelerini hayata geçirecek bir zemin olarak bakarken Türkiye, 'Suriye Suriyeliler'indir' şiarıyla sadece dayanışma içerisinde, bu zor günlerinde onlara destek olma çerçevesinde yoluna devam etmiştir.

Esad rejimi, bir takım devletlerin sahada verdiği destek sayesinde şimdiye kadar ayakta kaldı ama sonuç olarak rejimin çürümüşlüğü ve kofluğunun bir dayanma sınırı vardı ve gelinen noktada bunu herkes net bir biçimde görmüş oldu.

HTŞ AÇIKLAMASI

Bir takım iddialar var. HTŞ hareketliliği arkasında Türkiye olduğunu iddia edenleri görüyoruz. Bizim HTŞ hareketliliği arkasında olduğumuza dair söylemler yanlıştır. Bizim bütün inisiyatifimiz Suriye'de kan dökülmesinin önlenmesi için oldu. Bunlar harekete geçti ve bu kadar kısa sürede bu sonuç nasıl ortaya çıktı deniyor. Rejimin çürümüş yapısının bu kadar ayakta durması ona verilmiş destek sayesinde oldu. Bir takım ihlaller rejim tarafından yapıldı ve verilen sözlere uyulmadı. HTŞ kendisine ait bölgeleri almak için harekete geçti ve askeri rejimin ortada olmadığı görülünce ilerleme sağlandı. Rejim askerlerinin silah bırakıp kaçtığı görülünce ortada herhangi bir güç kalmadı. Bunun arkasında Türkiye var demek meseleleri okuyamamak demektir.

Suriye'yi kendilerine uydu devlet yapmak isteyenlerin girişimleri olacaktır. bir takım terör örgütlerinin burayı çökmüş devlet olmasını isteyenlerle paralel hareket edecektir. Suriye toprak bütünlüğüne saygı duyulan bir devlet olarak yoluna devam etmeli. Kimsenin sahası haline gelmemelidir.

Suriyelilerle ilgili yoğun gündem vardı. Cumhurbaşkanımız bu tarihi konuda liderlik etti. Bugün ortaya çıkan tablo dünya açısından ne kadar değerli olduğunu gösterir. Batılı ülkelerin buraya gönderdiği mesajlarına bakıyoruz.

Kurumlarımız sahada Türk Silahlı Kuvvetleri sahada Milli İstihbarat Teşkilatı çalışmalarını orada sürdürüyor. Nitekim polislerimizden sınır bölgelerimizde ve öbür taraftaki faaliyetlerle ilgili olarak görev başında olanlar var bizim bütün arzumuz Suriye'nin herhangi bir yerinde olmak zorunluluğumuzun ortadan kalkması terör örgütlerinin ortadan kalkması ve Suriye Suriyelilerindir şiarının hem milli egemenlik bakımından hem de toprak bütünlüğü bakımından tam olarak hayata geçmesidir.

İSRAİL'İN İŞGAL HAMLESİ

İsrail'in eylemi başka bir ülkenin toprağını işgaldir. Şimdi birtakım batılı ülkelerin olaylar olur olmaz yeni yönetime tek mesajının İsrail'in güvenliği olduğunu görüyoruz. İsrail'in güvenliğini düşünüyorsanız Netanyahu hükümetini durdurmanız gerekir. Suriye'de rejim çökmüştür. Devlet çökmemiştir. Anlaşma geçerlidir.

PYD/PKK TASFİYE EDİLECEK

Eninde sonunda PKK/PYD terör örgütü tasfiye edilecek.

MİT BAŞKANI KALIN'IN SURİYE ZİYARETİ

Bugün Suriye halkının büyük bir çoğunluğu tarafından desteklenen Suriye'nin özgür geleceğine imza atan özgür güçlerden biri. Dolayısıyla MİT başkanımızın görüşmesi Suriye halkının iradesine saygı göstergesidir. Bugün ne oldu? BM temsilcisi görüşme gerçekleştirdi, ABD görüşeceğini açıkladı. Bazı ülkeler büyükelçilik açacağını ifade ettiler.

MİT başkanımızın Suriye ziyaretini eleştirenler Baas zihniyetidir. Bu zihniyet bitti gitti.