Son dakika | Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
13 Kasım 2024 20:57 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 21:10
Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen pahalı konserlerle ilgili inceleme başlattı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu konuya ilişkin rapor hazırlayacak.
Son dakika haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen konserlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Haberin ayrıntıları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com