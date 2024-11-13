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Son dakika | Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması!

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
13 Kasım 2024 20:57 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 21:10

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen pahalı konserlerle ilgili inceleme başlattı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu konuya ilişkin rapor hazırlayacak. 

Son dakika haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi​'nde gerçekleşen konserlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı​ tarafından soruşturma​ başlatıldı. 

Haberin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: tgrthaber.com
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