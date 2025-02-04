Son dakika | Ankara'da tarihi zirve! Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı

04 Şubat 2025 17:22 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:47

Son dakika haberi: Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. İki liderin görüşmesi başladı. Ana gündem maddesinin terörle mücadele olduğu görüşme sonrası Erdoğan ve Şara ortak basın toplantısı düzenleyerek dünyaya mesaj verecek.

Son dakika haberine göre Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün Türkiye'ye geldi. Şara daha önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan yönelik övgü dolu ifadeler kullanmış "'Erdoğan'ı tarih yazacaktır. Suriye halkı her zaman Türkiye halkının yanında olacak" demişti.

İKİNCİ DURAĞI TÜRKİYE OLDU

Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirirken Şara'nın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Türkiye'yi ziyaret etti.Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

TARİHİ ZİRVEDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ 👇

DÜNYAYA MESAJ VERECEKLER

Suriye'deki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar masadaki konular arasında olacak. Ancak görüşmenin ana konusunun terör örgütü PKK'nın bitirilmesi olması bekleniyor.

İki lider ikili ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek dünyaya önemli mesajlar verecek.