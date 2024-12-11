Son dakika | Ankara'da Somali-Etiyopya Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 ülkeyi barıştırdı

11 Aralık 2024 23:35 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 00:09

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi, Somali ve Etiyopya uzlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Külliyesi'nde Etiyopya ve Somalili liderler ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iki ülke lideri önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki krizin çözümü için devreye girmişti. Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan​, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

"YENİ BAŞLANGICIN İLK ADIMI OLDU"

Liderler görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yeni bir başlangıcın ilk adımını attık. Afrika'nın bu güzide köşesinde barış ve istikrarın sağlanması temel beklentimizdir. Kırgınlıkları ve yanlış anlamaları aşmak suretiyle, Somali ve Etiyopya arasında barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk.

Büyük özverilerle bu tarihi uzlaşıya vardıkları için değerli kardeşlerimi tebrik ediyor, yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Mutabık kalınan ortak bildirinin saygı temelinde, bölgede işbirliği, ekonomik kalkınma ve refah için temel oluşturacağına inanıyorum. Bundan sonra atacağımız adımları birlikte kararlaştırıp, bölge insanının huzur ve refahını artıracak projeleri beraber hayata geçireceğiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi konusunda sunduğu gayretlerden ötürü Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, Somali-Etiyopya anlaşmazlığının çözümündeki gayretleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetine ve Türkiye'ye teşekkür ettiğini söyledi.

ETİYOPYA-SOMALİ ANKARA BİLDİRİSİ

2 ülkenin Ankara bildirisinde, "Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamaya ve 4 ay içinde sonuçlandırmaya karar vermişlerdir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye, Afrika Boynuzu olarak adlandırılan bölgenin iki ülkesi Etiyopya ile Somali arasında sıcak çatışmaya dönme riski olan ihtilafın çözümünde devreye girmişti. Ankara'nın tarafları buluşturması son dönemin önemli uluslararası arabuluculuk girişimlerinden biri olarak görüldü.