Son dakika | Ankara'da Suriye zirvesi! Hakan Fidan ile Antony Blinken bir araya geldi: 'Büyük oranda mutabıkız'

13 Aralık 2024 11:32 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 12:24

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı kritik görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan yaptığı açıklamada "Suriye ve Gazze'deki durumu ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüştük. Suriye'nin geleceğinde olası Türk ve Amerikan rolünü tartıştık. Önceliğimiz Suriye'de istikrarın sağlanması. Terörizmin yer bulmaması, DEAŞ'ın PKK'nın orada hakim olmaması önceliklerimiz arasında. Bunlarla ilgili neler yaparız, ortak endişeler neler bunları konuştuk." dedi. İşte görüşmenin detayları...

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​ ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken​'ın görüşmesi sona erdi. İki bakan Suriye​ gündemiyle Ankara'da bir araya geldi. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmedeki iki ana konu, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle başlayan süreç ve terörle mücadele konusu oldu. Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişi de masadaki konular arasındaydı.

Bakan Fidan, ABD ve Türkiye'nin işbirliği konularının, Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanmasının, terörizmin yer bulmamasının, DAEŞ​ ve PKK'nın bölgede hakim olmamasının görüşüldüğünü belirtti.

'ATEŞKES KONUSUNDA MUTABIKIZ'

Bakan Fidan, "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık. Zaten bölgede hem ABD hem Türkiye diğer ortaklarla beraber yoğun bir ateşkes mesaisi ortaya koymakta. Ama maalesef bölgedeki şiddet sarmalı durmuyor. İsrail sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bu durumu en kısa zamanda durdurmak için neler yapılabilir tartıştık." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından Blinken tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de görmek istenilen manzara konusunda geniş bir anlaşma olduğu belirtildi.

Blinken, "Suriye'nin geleceği konusunda ABD ve Türkiye'nin oynayacağı rolü ele aldık. DAEŞ ile mücadele çabalarının sürmesinin zorunluluğunu ele aldık." ifadelerini kullandı.