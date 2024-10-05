Son dakika | Atama kararları Resmi Gazete'de: 2 yeni büyükelçi atandı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com, Anadolu Ajansı

05 Ekim 2024 00:17 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 00:40

Son dakika haberi: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Lübnan Büyükelçiliğine Murat Lütem, Pakistan Büyükelçiliğine İrfan Neziroğlu atandı. İşte isim isim tüm atamalar...

Yayımlanan Resmi Gazete'de atama kararları yer aldı. Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlar kapsamında, Lübnan Büyükelçiliğine Murat Lütem atandı. Pakistan Büyükelçiliğine de İrfan Neziroğlu atandı. Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık görevden alındı. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Adem Bozkurt, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Halil Alper, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Uysal, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliklerine Adnan Er ve Mevlüt Çam'ın atanması gerçekleştirildi. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğünde açık bulunan Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Behçet Bakır getirildi. İlgili Haberler Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest'te İsrail'in hedefini açıkladı! ‘Hamas ve Hizbullah bahane’ Son dakika | TBMM yapay zekaya karşı harekete geçti: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı