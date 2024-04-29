Bakan Fidan'dan Riyad'da kritik temas: Antony Blinken ile görüştü

29 Nisan 2024 14:12 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:19

Türkiye'nin Gazze diplomasisi sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gitti. Burada temaslarına aralıksız devam Bakan Fidan, kritik bir görüşme daha yaptı.

Dün Yemen, Ürdün, Norveç, Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüşmüştü. Bakan Fidan bugün de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

"GAZZE'DEKİ KATLİAM BİR AN ÖNCE SONA ERMELİ"

Bakan Fidan, Blinken ile Gazze’deki durumu ve müzakerelerde gelinen son aşamayı görüştü. Gazze’deki katliamın bir an önce sona ermesi gerektiğinin altını çizen Bakan Fidan, kalıcı ateşkes ve insani yardımların Gazze’ye ulaşması için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini vurguladı.



Bakan Fİdan Fidan Riyad’daki temasları kapsamında ayrıca Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.